Starlink von Elon Musk: Internet aus dem All

Die Bundesregierung will laut einem Bericht des Handelsblattes Elon Musks Satelliten-basierten Starlink-Internetzugang subventionieren. Sie plane ein Unterstützungsprogramm für Satelliten-Internet in ländlichen Gegenden. Wie das Handelsblatt berichtet, soll das Programm bereits in wenigen Wochen starten. Konkret sollen nach bisher offiziell nicht bestätigten Angaben 200.000 berechtigte Haushalte vom Bundesverkehrsministerium jeweils 500 Euro bekommen. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin Bildquellen: Depositphotos / ChinaImages Depositphotos / cookelma ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #elonmusk #starlink #astelliteninternet #saschaolivermartin