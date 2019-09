Es verwundert nicht, dass auch der österreichische, Leiterplattenhersteller AT&S die Folgen eines sich deutlich verlangsamenden Wachstums spurt. Der Auftakt in das Geschäftsjahr 2019/20 fiel dementsprechend verhalten aus. Allerdings besitzt das erste Quartal für AT&S traditionell wenig Aussagekraft: Das Geld wird hier im zweiten und im dritten Quartal verdient, in dem die Aufträge für das wichtige Weihnachtsgeschäft abgerechnet werden. Der Konzern muss vor allem in seinem Industrie- und Automotive-Geschäft derzeit eine Unterauslastung hinnehmen; hinzu kommt eine stärkere Saisonalität im Bereich der mobilen Endgerate. Der Bedarf an High-End-Leiterplatten – einem Segment, in dem AT&S inzwischen weltweit führend ist – wird aber selbst durch den Handelskrieg allenfalls gebremst. Gleiches gilt für Megatrends wie Miniaturisierung, schnelles Internet, Elektromobilität, autonomes Fahren oder Anwendungen in der Medizin.

Das Management hat den Konzern ohnehin längst breiter aufgestellt. Ein Meilenstein war der zusammen mit Intel geplante Aufbau einer IC-Substrate-Fertigung im chinesischen Chongqing. Hier blieb die Nachfrage bis zuletzt stabil. Die im Reinraum hergestellten IC-Substrate verbinden Leiterplatten und Prozessoren. Der AT&S-Vorstand erwartet eine „signifikant steigende Marktnachfrage“ nach solchen IC-Substraten, weshalb er die Kapazitäten in Chongqing und am Standort Leoben deutlich ausbauen will. Die Investitionssumme bezifferte er auf bis zu eine Milliarde Euro, verteilt über die nächsten fünf Jahre.

Die Börse reagierte zurückhaltend, dabei wird man diese Summe vorwiegend aus dem eigenen Cashflow und offenen Kreditlinien finanzieren. Außerdem steigt durch die Erweiterung das Umsatz- und Ertragspotenzial für AT&S. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will der Vorstand eine Umsatzverdopplung auf drei Milliarden Euro (zuvor: 1,5 Milliarden Euro) erreichen. Der Fokus auf High-End-Anwendungen eröffne zudem das Potenzial für eine nachhaltige Verbesserung der EBITDA-Marge in Richtung 25 Prozent bis 30 Prozent (Prognose für 2019/20: 20 Prozent bis 25 Prozent). Bei den ersten Anzeichen einer Entspannung im Handelskrieg durfte das Papier von Anlegern neu entdeckt werden.