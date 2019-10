Die in der Handelswoche veröffentlichten Konjunkturdaten waren durchweg enttäuschend. So tendierten sowohl im Euroraum als auch in Deutschland die Einkaufsmanagerindizes etwas schwächer.

Was diese Woche wichtig war: Wirtschaftsdaten neigen weiter zur Schwäche Rezessionsbefürchtungen bekommen weitere Nahrung Die in der Handelswoche veröffentlichten Konjunkturdaten waren durchweg enttäuschend. So tendierten sowohl im Euroraum als auch in Deutschland die Einkaufsmanagerindizes etwas schwächer. Im Blickpunkt standen aber mit dem ISM-Index sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch für Dienstleistungen wichtige US-Daten. Diese zeigten sich im September überraschend schwach: Der Industriesektor war mit 47,8 Punkten auf den tiefsten Stand seit 2009 gesunken. Diesem folgte der Dienstleistungsbereich, der entsprechend nachzog und mit fast vier Zählern auf 52,6 Punkte ebenfalls deutlich nachgab.