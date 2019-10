Goldplay Exploration will 2,5 Mio. Dollar in Silber-Gold-Projekt investieren

Goldplay Exploration will die Explorationsarbeiten auf seinem Silber-Gold-Projekt San Marcial in Mexiko forcieren. Dazu will man nun 2,5 Mio. Dollar bei Anlegern einsammeln.

Goldplay Exploration (0,20 CAD | 0,13 Euro; CA38149Q1046) hat ein Financing angekündigt. Demnach will man 12,5 Mio. neue Aktien zum Preis von 0,20 CAD bei Anlegern platzieren. Somit ergibt ich ein Bruttoerlös von 2,5 Mio. CAD für das kanadische Rohstoff-Explorationsunternehmen. Sollte die Nachfrage besonders hoch sein, kann die Aktienzahl um 20 Prozent aufgestockt werden. Laut Vorstandschef Marcio Fonseca wäre das Unternehmen damit bis 2021 durchfinanziert. Der Geologe hält aktuell rund 10 Prozent am Unternehmen, zusammen mit weiteren Managern und Insidern kommt er auf beachtliche 23,8 Prozent. Bemerkenswert ist, dass Goldplay keinerlei Warrants ausgeben will. Und dies ist positiv für die Aktie. Denn viele professionelle Anleger in Kanada werfen ihre Aktien nach der Haltefrist (4 Monate) auf den Markt und setzen darauf, dass sie mit dem Warrant Geld verdienen. Dies führt oft zu monatelangen Phasen, in denen sich der Kurs kaum bewegen kann. Dies wird bei Goldplay also nicht stattfinden.

Mehr Bohrgeräte auf dem Projekt

Mit den frischen Mitteln will Goldplay Exploration die Arbeiten auf seinem Flaggschiffprojekt San Marcial in Mexiko forcieren. Aktuell arbeitet man nur mit einem Bohrgerät. Dabei war man zuletzt auf hochgradige Silber- und Goldmineralisierungen gestoßen (mehr hier). Doch Fonseca möchte mit bis zu drei Drill Rigs dort arbeiten. Bisher verfügt Goldplay über eine Ressource mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier). Neben der Ressource hat man insgesamt acht weitere Bohrziele identifiziert. Im Fokus stehen aktuell „Faisanes“ und „Nava“. Dabei lässt sich feststellen, dass das Projekt einen immer höheren Goldanteil aufweist. Blei und Zink dagegen spielen eine immer kleinere Rolle, wie Fonseca jüngst betonte. Mehr zu Goldplay Exploration sehen und hören Sie im Video mit CEO Marcio Fonseca.