Kursmarken klar abgesteckt

Der Kursanstieg über das Niveau des EMA 50 bei 242,23 US-Dollar könnte jetzt weiteres Kurspotenzial in den Bereich der Abwärtstrendlinie von 257,00 US-Dollar freigesetzt haben. Ein Ausbruch darüber würde sogar ein regelkonformes Kaufsignal zum Niveau von 268,69 US-Dollar bereithalten. Für den Fall eines Long-Engagements können Investoren beispielsweise auf den Turbo Call Optionsscheinhein WKN CQ7FSD zurückgreifen und von einem Hebel von 9,9 bestmöglich profitieren. Als Verlustbegrenzung sollte aber die Marke von 235,00 US-Dollar zunächst noch nicht überschritten werden. Ein nachhaltiges Scheitern am EMA 50 könnte das Papier der UnitedHealth Group aber noch mal in den Bereich von 236,56 US-Dollar drücken. Eine deutliche Eintrübung des Chartbildes würde sich hingegen erst unterhalb von 210,00 US-Dollar ergeben, in diesem Fall müssten Rückläufer zurück auf rund 164,00 US-Dollar einkalkuliert werden.