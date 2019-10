Corvus Gold: Das Webinar mit CEO Jeff Pontius im Video

In der vergangenen Woche hat Corvus Gold CEO Jeff Pontius im Rahmen eines Webinars ein Update zu seinem Unternehmen abgegeben. Hier können interessierte Anleger das Video in Ruhe sehen und erhalten Informationen aus erster Hand.

AngloGold Ashanti, Kinross Gold und Coeur Mining: Gleich drei Goldproduzenten haben sich rund um das Doppelprojekt Mother Lode / North Bullfrog von Corvus Gold (1,90 CAD | 1,31 Euro; CA2210131058) im Süden Nevadas angesiedelt. Offenbar entsteht hier ein völlig neuer Gold-Distrikt. Corvus selbst kommt inzwischen auf eine Ressource mit kumuliert 3,6 Mio. Unzen Gold. Derzeit arbeitet man daran, die Ressource weiter zu vergrößern. Das Vertrauen vieler Investoren in das Team rund um CEO Jeff Pontius scheint groß zu sein. Erst vor zwei Wochen sammelte man per Kapitalerhöhung 23 Mio. Dollar bei Anlegern ein (ausführlich hier). Und AngloGold Ashanti zog dabei voll mit. Der Großaktionär hält weiterhin 19,9 Prozent an Corvus. Im Rahmen des Webinars hat Pontius nicht nur ein Update zu Corvus gegeben, sondern sich auch zu den Entwicklungen in diesem neuen Gold-Distrikt geäußert. Zudem gab es Informationen zur neuesten Gold-Entdeckung des Unternehmens, „Cat Hill“, dass auf dem North Bullfrog-Projekt liegt.

Aktieninfo Corvus Gold Inc.

ISIN: CA2210131058

Börsenkürzel (TSX-V): KOR

Aktienkurs: 1,90 CAD | 1,31 Euro

Börsenwert: 251,9 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 123.962.845

Optionen: 8,6 Mio. (keine Warrants)

Voll verwässert: 132.562.845

Top-Anteilseigner vor Kapitalerhöhung: AngloGold Ashanti (19,9%), Tocqueville Asset Management (19,5%), Van Eck Global (6,8%), Ruffer LLP (1,5%)

Mehr Informationen zu Corvus Gold sowie die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter http://www.corvusgold.com/.

Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Corvus Gold