Nach dem wir im Gold als auch im GLD (SPDR Gold Trust) bereits seit knapp 15 Tagen Long Positionen im Markt hinterlegt haben, die deutlich im plus liegen, wurde die Frage lauter wann wir im Silber nachlegen.

Am 20.12.19 war es soweit und unsere Abonnenten erhielten folgende Kurznachricht per E-Mail zugeschickt:

Gestern an Heiligabend dann zogen wir aufgrund der guten Entwicklung seit dem Einstieg den Stopp nach auf den Einstieg und haben damit jegliches Verlustrisiko aus der Position genommen.

Wir verschickten gestern am 24.12.19 dazu folgende Kurznachricht per E-Mail:

Stopps auf den Einstieg wurden ebenso bei Gold und GLD schon in der letzten Woche vorgenommen. Alle drei Trades sind daher kostenlose Tickets die im schlechtesten Fall null auf null ausgestoppt werden und im besten Fall viele tausend Euro erbringen können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, unser Einstieg aus der Vorwoche entwickelt sich gut und Silber schafft es wenn auch nur knapp die erste Hürde bei $17.41 zu überwinden. Damit stehen die Zeichen gut, dass Silber jetzt der Ausbruch in Richtung $18 Plus von hier ab an gelingen kann.

Wir sind noch etwas vorsichtig, werden aber im weiteren Verlauf der nächsten Tage und Wochen, weitere Möglichkeiten suchen um bestehende Positionen aufzustocken und für Neulinge im Markt, Initialpositionen zu platzieren.

Sobald es soweit ist, verschicken wir an unseren Verteiler Kurznachrichten mit allen relevanten Daten zum Einstieg, welcher dann eins zu eins so auch von Ihnen umgesetzt werden kann.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

Unsere letzten Ergebnisse im Silber:

Teilverkauf zu $16.80 +6.9% Kursgewinn 08.11.2019

Stopp-Out zu $17.50 -3.52% Kursverlust 06.11.2019

Teilverkauf zu $18.06 +14.59% Kursgewinn 25.09.2019

Teilverkauf zu $18.40 +17.7% Kursgewinn 06.09.2019

Teilverkauf zu $19.10 +22.20% Kursgewinn 03.09.2019

Unsere letzten Ergebnisse im Gold:

Geschlossen zu $1478 +0.27% Kursgewinn 04.12.2019

Teilverkauf zu $1498 +6.16% Kursgewinn 10.09.2019

Teilverkauf zu $1522 +7.86% Kursgewinn 05.09.2019

Teilverkauf zu $1501 +12.3% Kursgewinn 07.08.2019