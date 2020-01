Der Iranische General welcher jetzt plötzlich nach der Tötung als "Gefährlichster Mensch der Welt!" medial seine neue Betitelung erhält, wird über seinen Tod hinaus, Einfluss auf die Weltpolitik aber auch die Finanzmärkte nehmen.

Mit dem Überschreiten von $64.49 muss nun zwar eine Übertreibung in Richtung $65 mit eingeplant werden, in Stein gemeißelt ist dies aktuell jedoch noch nicht. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal an den Drohnenangriff in Saudi-Arabien, Mitte September erinnern. Auch hier wurde WTI erst einmal deutlich nach oben getrieben, hielt sich jedoch letztlich an den hinterlegten Fahrplan und drehte in der Folge deutlich nach Süden ab. Unsere Short Trades die dann folgten, würden die profitabelsten im Gesamtjahr 2019.

Short Trades Mitte September nach Angriff auf Saudische Raffinerie:

Teilverkauf zu $53.57 +14.29% Kursgewinn 16.10.2019

Teilverkauf zu $56.31 +9.90% Kursgewinn 27.09.2019

Teilverkauf zu $58.19 +6.90% Kursgewinn 19.09.2019

Teilverkauf zu $59.12 +5.41% Kursgewinn 18.09.2019

Auch in diesem Fall müssen wir davon ausgehen, dass die Bären sich im hinterlegten Szenario durchsetzen werden, ein Hoch in Welle b in Lila ausbauen und es sich aktuell lediglich um eine Übertreibung handelt.

Dies gesagt, betrachten wir den momentanen Anstieg als Stichflamme und nicht als nachhaltigen Waldbrand, weshalb wir als nächstes Ziel nicht direkt den Weg in Richtung $70 freigeben. Dass es jedoch aufgrund des aggressiven Vorgehens der USA als auch durch darauffolgende Vergeltungsmaßnahmen, auch in Zukunft zu weiteren Eskalationen kommen wird, steht außer Frage.

Was gleichzeitig auch eine erhöhte Volatilität am Ölmarkt mit sich bringen wird. Imminent ist somit zwar von höheren Notierungen auszugehen, am übergeordneten Szenario ändert dies jedoch erst einmal nichts.

Wir halten an unserer Strategie fest und werden den Markt, sobald unsere Indikatoren anschlagen weiterhin Shorten!

Wir sehen Potenzial für über 20% reinem ungehebelten Kursgewinn bei der nächsten Abwärtsbewegung.

