Cartier Resources: Neue Ressourcenschätzung in Arbeit, Aktie legt kräftig zu!

Offenbar hatten noch nicht alle Investoren die Fortschritte beim Chimo Mine-Goldprojekt von Cartier Resources Inc. (0,17 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) im Blick. Denn am Freitag ging es plötzlich um rund ein Fünftel mit der Explorer-Aktie aufwärts; und zwar bei überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen. Einen konkreten Grund gibt es eigentlich nicht. Aber mit einem Börsenwert von32,5 Mio. CAD, also etwa 22 Mio. Euro, ist Cartier eher günstig bewertet. Denn für die Chimo Mine besitzt das Unternehmen bereits eine Ressource in Höhe von immerhin 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte bereits in die höhere Kategorie „indicated“ eingestuft wurde. Bald will CEO Philippe Cloutier sogar die 1 Mio. Unzen-Marke knacken, wie der Geologe im Video-Interview sagte.

Zwei weitere Zonen im Visier

Um dieses Ziel zu erreichen, geht man nun die weiteren Mineralisierungszonen auf dem Projekt an und will eine neue Ressourcenschätzung erstellen lassen. Das Mandat dazu hat die Firma InnovExplo erhalten. Die bestehende Ressource liegt im sogenannten Central Gold Corridor der alten Mine (siehe Karte unten). Auf der Liegenschaft wurde bereits ab 1964 von drei verschiedenen Unternehmen in 14 Goldzonen exakt 379.012 Unzen Gold abgebaut, bevor die Mine 1997 aufgrund des damals sehr niedrigen Goldpreises (unter 300$/Unze) geschlossen wurde. Nun soll InnovExplo die Schätzung für die Unzen im „North Gold Corridor“ und „South Gold Corridor“ erstellen. Parallel wird auch die Exploration weiter vorangetrieben (mehr hier). So hat Cartier derzeit rund 7,2 Mio. CAD in der Kasse, um diese Bohrarbeiten fortzusetzen. Wenn es mit der neuen Ressourcenschätzung gelingt, klar über die 1 Mio. Unzen-Marke zu kommen, könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen. Denn die Chimo-Mine liegt zentral in Quebec mit 6 Verarbeitungsanlagen in der näheren Umgebung. Da auch das alte Schachtsystem im Untergrund existiert, könnte das Bergwerk relativ kostengünstig und in kurzer Zeit wieder in Produktion gebracht werden. Als heißer Kaufkandidat für die Mine (oder das Unternehmen selbst) gilt Großaktionär Agnico Eagle. Der Goldproduzent hält bereits 17 Prozent der Cartier-Aktien und besitzt in dieser Mining-Region selbst Explorationsprojekte, Minen und Verarbeitungsanlagen.