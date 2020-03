Nevada Copper stärkt Bilanz und treibt Ramp Up voran!

Im Dezember 2019 wurde auf der Pumpkin Hollow-Liegenschaft von Nevada Copper (0,15 CAD | 0,12 Euro; CA64128F1099) der ersten Kupferbarren gegossen. Seither wird die Produktion sukzessive hochgefahren, das Ramp Up bis zum Start der kommerziellen Produktion läuft. Als Partner hat man sich die Spezialisten von Redpath Mining an Bord geholt. Und das zahlt sich in Fortschritten beim Ramp Up aus. Die ersten Mining-Zonen zielen dabei auf Schächte ab, in denen die Kupfergrade bei überdurchschnittlich hohen 2,5 Prozent liegen. Hier wird auch noch weiter sogenanntes definition drilling betrieben, um die hochgradigen Bereiche identifzieren zu können.

Royalty-Deal und Kredit-Umstrukturierung

Unterdessen stärkt Nevada Copper auch seine Bilanz. Man hatte im November eine Kreditlinie in Höhe von 30 Mio. Dollar von Pala Investments aus der Schweiz erhalten. Diese Fazilität wird nun in eine längerfristige Wandelanleihe umgeschuldet. Neben Pala ziehe auch weitere Investoren dabei mit. Zudem hatte Nevada Copper 12,2 Mio. Dollar von der KfW IPEX-Bank aus Frankfurt erhalten; so sicherte man unter anderem den Nachschub an Kupfer für Aurubis in Hamburg. Aktuell befindet sich das Management mit der KfW in Gesprächen, um hier eine optimale LIquiditätsausstattung für die kommenden 18 Monate zu erhalten. Oben drauf meldete Nevada Copper, dass man eine Royalty-Vereinbarung mit Triple Flag geschlossen hat. Demnach erhält der Investor für 35 Mio. Dollar Rechte an der Produktion in der Untergrundmine, dem geplanten Tagebau sowie auf dem Explorationsziel Tedeboy. Die Aktie von Nevada Coper leidet wie der gesamte Sektor unter den aktuell niedrigen Kupferpreisen. Allerdings scheint hier auch der Boden bald erreicht zu sein. Der Börsenwert liegt nur noch bei 118 Mio. kanadischen Dollar (CAD).

