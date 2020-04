Ascot Resources: CEO Derek White im Interview zum Bau der Goldmine!

In der vergangenen Woche hat Ascot Resources seine Machbarkeitsstudie zum Bau der Premier Goldmine in Kanada veröffentlicht. Nun hat sich Vorstandschef Derek White per Video-Interview zu den Details und den weiteren Schritten geäußert.

Im zweiten Halbjahr 2021 wil Ascot Resources (0,75 CAD | 0,51 Euro; CA04364G1063) die Produktion aufnehmen. Dann soll der erste Goldbarren auf der Premier-Mine in der kanadischen Provinz British-Columbia gegossen werden. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen die Machbarkeitsstudie dafür vorgelegt. Demnach benötigt man lediglich 147 Mio. Dollar für den Bau, kann zu 769 US-Dollar je Unze produzieren und rechnet mit einer Förderung von durchschnittlich knapp 140.000 Unzen Gold pro Jahr in den kommenden acht Jahren (ausführlich hier). Die zu bauende Mühle kann von vier verschiedenen Vorkommen aus mit Erz versorgt werden, zudem kann durch Exploration die Lebenszeit der Mine deutlich verlängert werden. Im Video-Interview mit Soar Financial Partners gab CEO Derek White nun weitere Informationen zu den Plänen für den Bau und die wieteren Schritte. White sieht die Studie als „good starting point“ mit niedrigen Kosten und einer optimalen Cashflow-Modell. Die reine Bauzeit sieht White bei 12 Monaten. Zudem sagte Mining-Ingenieur, dass man bereits ein Angebot für einen Royalty für die Silberproduktion auf dem Projekt hat. Das könnte einen Teil der Finanzierung der Baukosten tragen und so eine niedrigere Verwässerung der Aktionäre ermöglichen.



Aktieninfo Ascot Resources

Börsenkürzel/ISIN: AOT | CA04364G1063

Aktienkurs: 0,75 CAD | 0,51 Euro

Börsenwert: 185 Mio. CAD

Aktienzahl: 246.428.263

Warrants: 19.042.973

Optionen: 18.473.500

Aktionäre: Eric Sprott, Franklin Templeton, Earth Resources, Ruffer LLP

Mehr Informationen zu Ascot Resources und eine aktuelle Präsentation finden Sie unter www.ascotgold.com.

