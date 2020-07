Im Tief Mitte März kostete eine Aktie von GR Silver Mining (0,77 CAD | 0,50 Euro; CA36258E1025) gerade einmal 10 Cent. Der Gold- und Silberexplorer aus Kanada litt unter dem technischen Ausverkauf am Edelmetallmarkt. Danach ging es aber steil bergauf. Getragen wurde der Aufwärtstrend von starken Bohrergebnissen auf den Projekten San Marcial und Plomosas in Mexiko. In den vergangenen Tagen und Wochen kam aber der Faktor Silberpreis hinzu. Zeitweise notierte GR Silver bei 0,90 CAD und stellte damit seit dem IPO 2017 einen neuen Höchstwert auf. Aktuell konsolidiert man auf hohem Niveau, aber deutlich unter der Bestmarke. Mit Blick auf die beiden Hauptprojekte ist GR Silver aber noch lange nicht ausgereizt.

Hochgradige Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt

Denn nicht nur die Hausse bei Silber dürfte die Aktie in den kommenden Wochen weiter stützen. Dazu kommen laufend gute Bohrergebnisse. So meldete man vor wenigen Tagen von dem Plomosas-Projekt u.a. ein Bohrloch mit 1.112 g/t Silberäquivalent über 5,4 Meter Länge. Ein Teilabschnitt dieses Bohrkerns von 2 Metern kam sogar auf 2.498 g/t Silberäquivalent. Das sind stolze 2,5 Kilo (zu den kompletten Ergebnissen). Ähnlich überragend sind auch die heute vermeldeten Resultate, die aus der San Juan-Zone auf Plomosas stammen. Hier ragten gleich vier Bohrlöcher heraus. Das Highlight kam auf 1.181 g/t Silberäquivalent über 3,1 Meter (alle Ergebnisse). Das sind herausragende, hochgradige Venen. Diese Bohrlöcher von Plomosas dürften aber nur der Anfang sein. Denn sie stammen vom Vorbesitzer und GR Silver-Großaktionär First Majestic Silver, der die Liegenschaft in den vergangenen Jahren exploriert hatte.

Neues Bohrprogramm gestartet

GR Silver Mining hat erst Mitte dieses Monats mit einem eigenen, oberflächennahen Bohrprogramm auf dem Projekt angefangen. Insgesamt umfasst es 4,500 Bohrmeter und verfolgt zwei Ziele. Zum einen sollen die bekannten mineralisierten Zonen auf Plomosas entlang des Strike weiter exploriert werden. Zum andere hatte das Team von CEO Marcio Fonseca Entdeckungen aus dem Datenmaterial heraus gemacht und will diese mit Folgebohrungen bestätigen. Parallel dürfte es weitere Bohrergebnisse aus den bestehenden und noch nicht ausgewerteten Löchern geben. Die Aktie dürfte durch die bevorstehende Welle an Bohr-Nachrichten jedenfalls gut unterstützt sein.