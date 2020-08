Gold und Silber hatten eine wahrlich fulminante Sommerrallye hingelegt. Doch viele Indikatoren wie der RSI deuteten auf eine überkaufte Marktlage hin. Gestern dann folgte der fast schon vorhersehbare Rückschlag. Gold verlor knapp 6 Prozent an Wert und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit dem historischen Ausverkauf im April 2013, wie die Analysten der Commerzbank rasch recherchierten. Noch schlimmer traf es den „kleinen Bruder“ Silber. Die Feinunze verlor knapp 15 Prozent, was dem stärksten Tages-Minus seit Oktober 2008 entsprach.

GR Silver-Aktie zeigt relative Stärke an rabenschwarzem Handelstag

Der Einbruch überdeckte die guten Nachrichten, die es gestern von Einzelunternehmen gab. So gab die Aktie von GR Silver Mining (0,72 CAD; 0,48 Euro; CA36258E1025) zwar kräftig um 9 Prozent nach, verlor damit aber deutlich weniger als der Silberpreis selbst. Die relative Stärke dürfte mit den sehr guten Bohrergebnissen zusammenhängen, die die Kanadier bekannt gaben.

Starke Bohrergebnisse von Plomosas-Projekt

So meldete das Unternehmen die neuesten Ergebnisse vom Plomosas-Projekt in Mexiko. DIe besten Bohrergebnisse fielen überragend aus. So stieß man in Bohrloch PLI-1744 auf stolze 716 Gramm Silberäquivalent über eine Länge von 6,8 Metern im Erz. Bohrloch PLSS-1802 wies über 0,4 Meter sogar 1.687 g/t Silberäquivalent aus (zu den ausführlichen Ergebnissen). Die guten Resultaten von der Plomosas-Mine setzen sich somit fort. In der historischen Mine wertet GR Silver derzeit vorwiegend die noch nie analysierten und veröffentlichten Bohrergebnisse des vorherigen Eigentümers First Majestic Silver aus. Zudem ist man nun selbst auf der Liegenschaft mit Bohrungen aktiv.