Der Chart vom Platinpreis in USD:

InvestierenMitPlan – Anlagestrategie

Die charttechnische Analyse ist die eine Seite. Will man am Marktgeschehen teilnehmen, so muss man eine Frage beantworten können: Kaufen, Halten oder Verkaufen? Es ist nicht leicht eine profitable Antwort zu haben, gerade in Bezug auf die Feststellung, dass laut Studien lediglich ein Privatanleger von fünf gewinnbringend agiert. Dazu trägt die Börsenpsychologie bei, Angst und Gier spielen eine maßgebliche Rolle.



Um Angst und Gier zu überlisten, bietet es sich an ein festes Regelwerk zu verwenden. Weiter unten finden Sie die Ergebnisse der Trend-basierten Anlagestrategie, die ich verwende. Es wird einfach am Ende der Periode geschaut was zu tun ist. Also Kaufen, Halten oder Verkaufen. Das schöne ist, man kann die Vergangenheit untersuchen und erhält so eine Aussage, ob die Strategie gewinnbringend war oder nicht.



