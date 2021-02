Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Telekom, Nvidia, Mastercard, Microsoft, Micron, Qualcomm, Encavis

die Region zwischen 14000 und 14200 Punkten bereitet dem DAX aktuell erkennbare Schwierigkeiten. Aus saisonaler Sicht sollte dies aber nicht überraschen! Immerhin gibt der durchschnittliche Jahresverlauf für Januar bis Mitte März eine uneinheitliche Tendenz vor. Erst ab Mitte März beginnt dann wieder ein starker Abschnitt, der zunächst bis Ende April und im weiteren Verlauf dann sogar bis Mitte Juli andauert. Insofern darf zunächst noch mit einer weiteren Seitwärtstendenz gerechnet werden.

Die sollte unter entsprechenden Schwankungen verlaufen. Ins Bild passt auch die Stimmung der Marktteilnehmer. So stehen viele Akteure einem weiteren Verlauf positiv gegenüber, was ein entsprechendes Warnsignal darstellt. Schließlich sind vor allem die Akteure positiv gestimmt, die sich bereits mit Aktien eingedeckt haben. Ein hohes Maß an Optimismus lässt daher ein hohes Maß an aufgebauten Aktienpositionen erwarten. Entsprechend fehlen nach und nach die Anleger, die noch Anschlusskäufe tätigen.