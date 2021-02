GR Silver Mining: Erneut starke Bohrergebnisse von Plomosas-Mine!

GR Silver Mining meldet erneut Top-Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt. Bis Anfang März soll die neue Ressourcenschätzung vorliegen. Damit dürfte die #Aktie reif für den nächsten Sprung sein.

Plomosas liefert wieder hochgradige Bohrergebnisse

Das Plomosas-Projekt ist ein beständiger Lieferant von hochgradigen Bohrergebnissen. Heute hat GR Silver Mining (0,76 CAD; 0,48 Euro; CA36258E1025) neue Daten von der Liegenschaft im Rosario Mining-Distrikt in Mexiko veröffentlicht. Das beste Bohrloch aus der Publikation kam dabei auf 2.316 g/t Silberäquivalent über 2,5 Meter. Das sind mal 2,3 KIlogramm an wertvollem Metalle (mehr Ergebnisse). Die Resultate aus diesen Bohrungen werden laut CEO Marcio Fonseca in die in Arbeit befindliche Ressourcenschätzung eines unabhängigen Gutachters einfließen.