Gold: Hält die Unterstützung oder kommt eine zweite Abwärtswelle?

Der Goldpreis wirkt technisch angeschlagen. Der jüngste Kursrutsch drückt auf die Moral der Anleger, die Gold-ETF verzeichnen starke Abflüsse. Die Profis sind sich uneins: Gibt es einen weiteren Rutsch oder wird es zu einer Gegenbewegung kommen?

Goldpreis: Rahmenbedingungen besser…

Die Rahmenbedingungen für den Goldpreis haben sich seit dem vergangenen Sommer eher noch verbessert. Die Notenbanken drucken Geld bis zum Abwinken, die Pandemie hat in vielen Staaten die Schulden auf neue Rekorde getrieben und in den USA steht schon das nächste billionenschwere Hilfsprogramm vor der Tür. Dazu kommt, dass spätestens ab März die Inflation in den USA deutlich anziehen dürften. Manche rechnen mit 3 Prozent und mehr. Das spricht alles für Gold, denn bei einer höheren Inflation fallen die Renditen der Anleihen oder rutschen gar in den negativen Bereich. Damit dürfte der Anstieg der Bond-Renditen in den vergangenen Wochen mehr als ausgeglichen werden.