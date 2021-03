(überflüssiges Wort im Leadsatz gestrichen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Kleinwertesegment SDax kommt es zu größeren Änderungen als zunächst geplant. So gibt es mit der SGL Carbon einen weiteren Aufsteiger, raus fällt im Gegenzug die Deutsche Beteiligungs AG . Die Deutsche Börse korrigierte damit am Samstag ihre Pressemitteilung vom vergangenen Mittwoch, als die für März anstehenden Index-Änderungen bekanntgegeben wurden. Alle anderen Wechsel in Dax , MDax , SDax oder TecDax seien nicht betroffen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Deutsche Börse ihre Entscheidung korrigieren muss. So hatte der Indexanbieter im vergangenen September fälschlicherweise den Abstieg der Aareal Bank aus dem Mittelwertesegment MDax angekündigt. Aareal blieb schließlich im MDax, für die Bank stieg letztendlich die inzwischen von der Börse genommene Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet in den SDax ab.