Thor Exploration & Maritime Resources: 2 unentdeckte Gold-Aktien, die schon bald in Produktion gehen!

Während manche Tech-Titel dramatisch hoch bewertet sind, tun sich im Goldsektor Chancen für mutige und antizyklisch handelnde Anleger auf. Thor Exploration und Maritime Resources stehen vor dem Schritt zum Goldproduzenten. Die Aktien sind aber noch weithin unentdeckt. Das dürfte sich bald ändern.

Es kommt auf die Bewertung an!

An der Börse ist Bewertung alles. Und gerade in diesen Tagen wird das vielen Anlegern deutlich vor Augen geführt. Eine Tesla-Aktie war zeitweise mehr wert als die nach Umsatz fünf größten Autobauer der Welt zusammen. Noch dramatischer wetten die Investoren bei Uber auf eine goldene Zukunft. Dabei hat der Taxi-Konkurrent ein rechtlich ziemlich bedenkliches Geschäftsmodell und fährt riesige Verluste ein. An der Börse kommt die Firma dennoch auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mrd. Dollar. Gerade bei diesen beiden Beispielen stellt sich die Frage, wohin die Bewertung noch gehen kann, wenn schon solch ein großer Teil der Zukunftsmusik in den heutigen Kursen vorweggenommen wird? Hier sind die Risiken eines Investments beträchtlich.