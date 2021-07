S&P 500 mit Kurs auf untere Trendkanalbegrenzung

Zuvor hieß es im Insight: "An der Lage hat sich zum Vortag nichts geändert. Es sieht aber mehr und mehr danach aus, dass der S&P 500 ein Verlaufshoch erreicht hat und vor einer neuen Abwärtsbewegung steht. Prallt der S&P 500 wie in der Vergangenheit an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart nach unten ab, könnte es zunächst zu einem Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei 4.200 Punkten und langfristig zu einer Abwärtskorrektur bis in den Bereich von etwa 3.800 Punkten zum unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart kommen."

Das ist auch der weitere Fahrplan. Kurzfristig steht unverändert der 10er-EMA bei 4.344 Punkten im Fokus. Solange der S&P 500 unter dem 10er-EMA notiert, ist kurzfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.