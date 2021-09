FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich elf neue Unternehmen sind seit dem heutigen Montag (20. September) im SDax gelistet. Allein drei Börsenneulinge gehören jetzt dem Nebenwerte-Index der Dax-Familie an. Dies sind das Software-Unternehmen Suse , der Laborspezialist Synlab und der Internet-Modehändler About You , wie die Deutsche Börse Anfang September mitgeteilt hatte. Die Änderungen sind seit dem heutigen Montag wirksam.

Fünf Platztausche gibt es zudem mit dem MDax der mittelgroßen Unternehmen: Der Sendemasten-Betreiber Vantage Towers , der Recycling-Spezialist Befesa , der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich , der Finanzdienstleister Hypoport und der Online-Tierbedarfshändler Zooplus sind in den Index der mittelgroßen Werte aufgestiegen.