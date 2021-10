Doré Copper Mining: Analysten raten zum Einstieg und geben satte Kursziele aus!

Doré Copper Mining hat ein Resource-Update für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Nun äußerten sich die Analysten zur Aktie. Die Experten von Cormark und Paradigm raten unisono zum Kauf der Aktie.

Doré Copper Mining (0,88 CAD | 0,61 Euro; CA25821T100) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen den Kupfergehalt um satte 107 Prozent steigern, also mehr als verdoppeln. Konkret umfasst die Ressource nun 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred). Das sind Mengen, mit denen man eine Kupfer-Gold-Mine betreiben kann (ausführlich hier. Die Aktie hat schon positiv auf die Ressourcenschätzung reagiert und konnte sich von ihrem Tief deutlich lösen. Zuletzt ging es in Toronto von 0,65 CAD im Tief bis auf 0,88 CAD hoch.

Doré Copper Mining: PEA kommt im Januar

Da Doré Copper Mining bereits 2024 den Start der Produktion plant, soll noch im Januar 2022 eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für Corner Bay vorgelegt werden. Diese PEA gibt einen Überblick über die Rahmendaten einer Produktion. Grundsätzlich plant Doré Copper ein „Hub & Spoke“-Modell. Dabei soll die firmeneigene Verarbeitungsanlage Copper Rand von den insgesamt 13 umliegenden Kupfer-Gold-Vorkommen gefüttert, gestartet werden soll allerdings mit ein bis zwei Vorkommen. Um die nächsten Schritte zum Produktionsstart zu machen, stehen den Kanadiern aktuell gut 21 Mio. CAD zu Verfügung. Das Unternehmen ist schuldenfrei. CEO Ernest Mast strebt ab 2024 eine Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent p.a. an. Aktuell kommt Doré Copper MIning auf einen Börsenwert von lediglich 52 Mio. CAD. Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Produktionsziel Jahreseinnahmen von deutlich mehr als 200 Mio. CAD.

Doré Copper Mining: Analysten sehen Chancen auf Vervielfacher

Auch die Analsten haben sich bereits zu der Aktie von Doré Copper Mining geäußert. So hat Cormark Securities in einem Update ein Kursziel von 2,30 CAD für die Aktie ausgegeben. Somit bestünde hier die Chance auf mehr als einen Verdoppler binnen 12 Monaten. Auch Paradigm Capital ist bleibt im Bullen-Lager. Analyst Gordon Lawson hat zwar sein Kursziel leicht reduziert, was auch am Marktumfeld liegt, gibt aber als 12-Monats-Kursziel stolze 3 CAD aus.