Andritz Gets Pyromars Order in Taiwan

(PLX AI) – Andritz to supply two new mixed acid recovery systems (Pyromars) to Walsin Lihwa, Taiwan.

Start-up of the plants is scheduled for the first quarter of 2023

The Andritz scope of supply includes the mechanical and electrical equipment as well as supervision of erection work and commissioning



