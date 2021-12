Die Frage stellt sich, warum gestern am "Super Donnerstag" Wachstumswerte (Growth) wie Nvidia absackten. Die Vermutung liegt nahe, dass die Tech-Investoren sensibel auf die von den Notenbanken angekündigten höheren Zinssätze reagierten. Die Gewinne der Growth-Unternehmen, die erst weit in der Zukunft erwirtschaftet werden sollen, verlieren an Wert. Value-Werte hingegen können bereits auf kontinuierliche Gewinne in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bauen. Etablierte Value-Finanzwerte zum Beispiel können direkt von Leitzinserhöhungen profitieren.

Die Rücksetzer bei den Techs können als Zeichen für mehr Volatilität in den kommenden Monaten gedeutet werden. Immer mehr Analysten gehen von einer unruhigeren Marktphase aus.