Bereits am Dienstag gab der Dividendenkönig bekannt, dass er seine Ausschüttung an die Aktionäre auf elf Euro erhöht. Außerdem soll am 29. April ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro starten.

2021 war für den Rückversicherer ein besonders herausforderndes Jahr. Trotz hoher Belastungen durch die Pandemie und Naturkatastrophen wurde das Gewinnziel dennoch leicht übertroffen: Der Nettogewinn lag bei 2,9 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.