Der Onlinemodehändler müsse auf eine sich eintrübende Verbraucherstimmung, Störungen in der Lieferkette sowie die steigende Inflation reagieren. Vor allem in der ersten Jahreshälfte rechnet er mit einem schwächeren Geschäftswachstum. Im zweiten Halbjahr dürfte es sich wieder beschleunigen.

Für das laufende Jahr prognostiziert Zalando ein Bruttowarenvolumen (GMV) zwischen 16 bis 23 Prozent auf 16,6 bis 17,6 Mrd. Euro. Der Umsatz soll um 12 bis 19 Prozent auf 11,6 bis 12,3 Mrd. Euro klettern. Zalando wolle damit schneller wachsen als der europäische Online-Modehandel. Außerdem will das Unternehmen weiter kräftig investieren: 400 bis 500 Milo. Euro sollen in die Weiterentwicklung des Geschäfts fließen. Nicht eingepreist in die bisherige Prognose seien Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. An seiner Mittelfristprognose hält das Management fest. Inzwischen zählt der Konzern 48 Millionen Kunden in Europa.

Im vergangenen Jahr hatte Zalando erneut von der Corona-Krise profitiert. Der Umsatz kletterte um knapp 30 Prozent und überschritt mit fast 10,4 Mrd. Euro erstmals die Zehn-Milliarden-Marke. Dabei gewann das Unternehmen mehr als zehn Millionen neue Kunden hinzu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um rund elf Prozent auf gut 468 Mio. Euro.

Im vierten Quartal schwächte sich die Entwicklung wie bereits im vorangegangenen Jahresviertel ab. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro, der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um vier Prozent zurück. Dies habe an höheren Kosten und mehr Rabatten, gelegen. Das Unternehmen habe damit auf die Öffnungen im stationären Einzelhandel reagiert.

Zalando-Aktie bricht ein

Die Aktie von Zalando ist seit Juni in einem kräftigen Abwärtstrend und hat auch in diesem Jahr mit 24 Prozent deutlich verloren. Der Zalando-Kurs ist mit rund 51 Euro auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2020 gefallen. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und stützt den Abschwung. Auch das Corona-Tief ist nicht mehr weite bei knapp 30 Euro. Auf der Oberseite liegt der nächste Widerstand bei 60 Euro.