Maritime Resources: US-Fonds sorgt für Kurskapriolen!

Nach einer langen Seitwärtsphase ist die Aktie von Maritime Resources (0,09 CAD; CA57035U1021) in den vergangenen Tagen stark unter Druck gekommen. Von 0,12 CAD ging es bis auf 0,085 CAD an der Heimatbörse in Toronto abwärts. So mancher könnte vermuten, dass Aktionäre mit Insiderinformationen ihre Anteile abgestoßen haben, weil schlechte Nachrichten drohen; Maritime will nämlich die Machbarkeitstudie für seine Hammerdown-Goldmine demnächst vorlegen.

Doch mit schlechten Nachrichten muss der Markt wohl nicht rechnen. Vielmehr scheint ein US-Fonds mit dem Abwärtstrend an den Aktienmärkten unter Druck geraten zu sein und musste eine größere Anzahl an Maritime-Stücken abstoßen. Über die exakten Gründe des Verkaufs kann man allerdings nur spekulieren. Details sind nämlich nicht bekannt. Allerdings verbuchten in den vergangenen zwei Wochen Aktien-, Bond- und Rohstoffmärkte Kursverluste in Folge des Ukraine-Kriegs, der herben Zinsrhetorik von US-Notenbankern und den diversen Lockdowns in Chinas Großstädten wie Shanghai. Am Freitag kam es dadurch zu einem sogenannten Ausverkaufstag. Sobald Anleger dann Fondsanteile verkaufen, sind deren Manager gezwungen durch Verkäufe für die nötige Liquidität zu sorgen. Dies könnte den Absturz bei Maritime Resources gut erklären. Sichtbar wird das auch an dem extrem hohen Handelsumsatz in der Aktie, der ein Vielfaches über dem üblichen Volumen lag.

Maritime Resources: Chance für risikobereite Anleger

Mutige Anleger sehen in dieser Marktkapriole eine Chance zum Einstieg. Denn nun ist Maritime Resources für einen Golddeveloper extrem niedrig bewertet. Der Börsenwert liegt nur noch bei knapp unter 40 Mio. CAD. Zum Vergleich: Sollte Maritime wie geplant zur Jahreswende die Produktion aufnehmen können, dann winken bei einem unterstellten Goldpreis von 1,800 US-Dollar Jahreseinnahmen von 90 bis 120 Mio. US-Dollar. Maritime strebt eine Förderung von 50.000 bis 70.000 Unzen Gold jährlich an.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,09 C$

Börsenwert: 38 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 426,9 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)