Deutsche Goldmesse: Die Mining-Branche trifft sich in Frankfurt!

Die nächste große Mining-Konferenz steigt bereits am am 27. und 28. Mai 2022 in Frankfurt. Dann findet in der Mainmetropole die Deutsche Goldmesse statt. Über zwei Tage präsentieren sich zahlreiche Unternehmen, Branchenexperten geben Antworten zur Marktlage. Hier kann man sich kostenlos anmelden.

Deutsche Goldmesse: Deutschlands größte Mining-Konferenz!

Was passiert am Goldmarkt, wie geht es bei Kupfer weiter und in welche aussichtsreichen Rohstoff-Unternehmen können Anleger nun investieren? Antworten zu diesen Fragen gibt es in der kommenden Woche in Frankfurt auf der dritten Deutsche Goldmesse (DGM). So werden am 27. und 28. Mai im JW Marriott-Hotel (ehemals Jumeirah) in der Frankfurter City unter anderem Marc Friedrich, David Finch, Prof. Dr. Torsten Dennin, Matthew Piepenburg, Christoph Zinsser, Jim Lewis (Wall Street Silver) und Trevor Hall ihre Sicht auf die Lage an den Märkten präsentieren. Daneben können sich Investoren bei mehr als zwei Dutzend Firmenpräsentationen über mögliche Investmentchancen informieren. Die Veranstaltung ist für professionelle Investoren sowie erfahrene Privatanleger gedacht. Diese können sich an dieser Stelle kostenlos für die DGM 2022 registrieren. Bei Fragen können Sie die Veranstalter per Mail unter info@deutschegoldmesse.com kontaktieren.