Überraschend setzt sich ein Schwellenländer-Fonds an Platz eins der Meistgehandelten. Der DWS Emerging Markets Typ O ND Fonds schwingt sich von Platz 16 an die Spitze. Auf Jahressicht verlor der Fonds über 13 Prozent. Und im Vergleich zu letzter Woche hat der Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities R ebenso einen großen Sprung gemacht: von siebzehnter an die zweite Stelle. Im Ranking sind fünf "China-Fonds" dabei: auf dem dritten Platz der Templeton China Fund Class A (acc) USD, Platz zehn für den Fidelity Funds – China Consumer Fund A (EUR), der Templeton China Fund Class N (acc) USD steht an vierzehnter Stelle, der Fidelity Funds – China Focus Fund A Acc (EUR) belegt Platz 17 und das Schlusslicht ist der Invesco Greater China Equity Fund A. Smartbroker: Die Top 20 der meistgehandelten Fonds der letzten Handelswoche:

Welche aktiv gemanagten Fonds in der letzten Börsenwoche beim Smartbroker am häufigsten gehandelt wurden: Top 20 mit einer Überraschung an der Spitze.

