Gold-Explorer: Chance für antizyklische Investoren!

Alles fällt, nur der US-Dollar steigt. Dies ist derzeit die Wahrnehmung an den Börsen. MIt dem steigenden Greenback kommen auch die Rohstoffpreise ins Wanken. Der Goldpreis hält sich gerade noch über der Marke von 1.700 US-Dollar je Unze, Silber notiert nur noch unweit der 18 Dollar-Marke. Beim Konjunkturindikator Kupfer fällt der Preis auf Niveaus, an denen Investitionsentscheidungen für die Entwicklung neuer Lagerstätten in Frage gestellt werden. So manche Mine könnte sogar operativ rote Zahlen schreiben. Die Angst vor einer globalen Rezession in Verbindung mit steigenden Zinsen im Dollarraum ist an den Märkten allgegenwärtig.

Besonders betroffen vom Absturz der Rohstoffpreise sind Explorer und Developer. In diesem Segment wird die Tristesse, aber auch die Übertreibung nach unten besonders deutlich. So fiel der Toronto Stock Exchange Venture Index (CDNX) in Kanada noch unter das Niveau der Finanzkrise 2008. Der RSI liegt ebenfalls auf diesem Level und zeigt, wie überverkauft der Markt derzeit ist (siehe Graphik oben). Allerdings verrät der Blick in die Börsenhistorie, dass ein Markt sehr lange überverkauft sein kann, bevor es zu einer nachhaltigen Gegenbewegung nach oben kommt.

Rohstoffaktien zu Schnäppchenpreisen

Dennoch: Der Boden könnte in diesem Rohstoffsegment erreicht oder nicht mehr weit sein. Dies zeigt auch der Blick auf einzelne Aktien. So wird Maritime Resources (0,05 CAD; CA57035U1021) in den kommenden Wochen seine Machbarkeitsstudie für die geplante Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt in Neufundland vorstellen. Das Unternehmen rechnet bisher mit einer Jahresproduktion von 50.000 bis 70.000 Unzen Gold und Kosten um die 1.000 Dollar-Marke.Genaue Details werden noch veröffentlicht, die Arbeiten auf dem Projekt schreiten aber bereits voran. Im kommenden Jahr soll dann der erste Barren gegossen werden. Die Aktie aber zeigt von alledem nichts. So fiel sie vor einigen Wochen mit hohem Tempo unter die Marke von 0,10 CAD, nachdem ein US-Fonds ausgestiegen war. Inzwischen kommt sie auf einen Börsenwert von nur noch knapp 20 MIo. CAD. Für ein fertiges Projekt, dass jetzt gebaut werden kann und in einem sicheren Land liegt, sind das Ausverkaufspreise. Zumal Maritime bereits eine eigene Verarbeitungsanlage, der üblicherweise größte Kostenblock beim Minenbau, besitzt.