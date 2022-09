FRANKFURT (dpa-AFX) - Vier Wechsel dürften im September im MDax anstehen. Die Aufsteiger in den 50 Werte umfassenden Index der mittelgroßen Werte sind lndex-Experten zufolge zuvorderst der US-Telekomausrüster Adtran , der erst kürzlich Adva übernommen hatte. Außerdem dürften das Infrastrukturunternehmen Hochtief und der vom französischen Faurecia übernommene Autozulieferer Hella zurückkehren.

Laut aktuellen Berechnungen der Investmentbank Stifel wird noch das derzeitige Dax-Unternehmen HelloFresh in den MDax absteigen und dort den Platz mit Siemens Energy tauschen. Der Kochboxenlieferant war erst im September 2021 in die erste deutsche Börsenliga aufgestiegen, hat aber allein in diesem Jahr rund zwei Drittel an Wert verloren.