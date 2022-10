Rohstoffe: Der kommende Superzyklus – Große Analyse der Rohstoffmärkte

Ich habe eine sehr umfangreiche Analyse der Rohstoffmärkte ausgearbeitet. In meinen Augen ist es für uns Privatanleger sinnvoll, sich auch mit Rohstoffen zu befassen. Ein Markt, den wir in den vergangenen Jahren oder gar Jahrzehnten aus den Augen verloren, weil die Aktienmärkte einfach zu gut liefen. Doch ich möchte, dass wir die verschiedenen Rohstoffmärkte besser verstehen, damit wir die Unternehmen, die dort agieren, besser analysieren und einschätzen können. Lassen Sie sich also nicht von dem Umfang abschrecken, es sind viele Bildchen dabei :-)

Dieser Beitrag stammt aus dem Heibel-Ticker Börsenbrief. Es gibt jedes Wochenende eine neue Ausgabe per Mail und PDF.

Rohstoffmärkte werden künftig an Bedeutung gewinnen

Die Angst vor einer weiterhin straffen Zinspolitik lastet auf den Aktienmärkten. Die letzte Hoffnung auf gegebenenfalls ein Umschwenken in eine moderatere Gangart wurde zerstört: Der US-Verbraucherpreisindex fiel erneut höher aus als erwartet. Nachdem die Aktienmärkte die letzte Woche schon leicht gen Süden fluktuierten, brachen sie am Donnerstag nach Veröffentlichung der aktuellen Inflationszahlen ein.



Das Besondere am Donnerstag war jedoch nicht der Kurseinbruch, sondern der Umstand, dass kein neues Tief geschrieben wurde. Im Gegenteil, bereits bei 12.000 Punkten im DAX fingen sich die Kurse wieder. Wie vor zwei Woche im Rahmen der Sentimentanalyse hervorgestellt, gab es kaum noch entsprechend spekulative Positionen, die hätten liquidiert werden können. Der Ausverkauf lief sich schnell aus.



Zu erkennen war dies am VIX, der US-Volatilitätsindex. Obwohl der Kurseinbruch um 2,5% binnen weniger Minuten zu den heftigsten Ausverkäufen der vergangenen Monate gehörte, sprang der Volatilitätsindex kaum an. Dies kann als Zeichen gewertet werden, dass Anleger von dem Ausverkauf nicht besonders überrascht wurden. Keine Angst und Panik, sondern im Gegenteil, Anleger, die auf genau diese Gelegenheit gewartet haben, um endlich investieren zu können.



Und so schossen die Aktienmärkte direkt im Anschluss an den Ausverkauf binnen drei Stunden um über 3% an, um höher zu schließen, als die Aktienindizes vor dem Ausverkauf notiert hatten.



Wir nehmen also zur Kenntnis, dass die harte Linie der US-Geldpolitik inzwischen im aktuellen Kursniveau eingepreist zu sein scheint.

Rohstoffe: Der kommende Superzyklus

In dem vorliegenden Artikel gehen wir der Frage nach, ob jetzt schon der beste Zeitpunkt zum Kauf von Rohstoffen gekommen ist.



Zu unterschiedlichen Zeitpunkten in einem Wirtschaftszyklus sind bestimmte Investmentklassen attraktiver als andere. Bspw. in einem Niedrigzinsumfeld mit niedriger Inflation sind Kredite relativ gesehen billig, Unternehmen können sich eher günstige Kredite leihen und Immobilienfinanzierungen sind tendenziell günstiger. Assetklassen, die zukunftsgerichtet sind und höhere Einkommen in der Zukunft versprechen, sind in so einer Situation attraktiver. Dies ändert sich, wenn sich die Weltwirtschaft in einer Abschwungs Phase befindet.



Die Besonderheit bei Rohstoffen ist, dass Sie OTC (over the counter) gehandelt werden, d.h. wir haben von der Aktien- und Anleihenbörse separierte Rohstoffmärkte, wo täglich Rohstoffe gehandelt werden. Das interessante bei Rohstoffen ist, dass Marktteilnehmer existieren, die sich gegen bestimmte Preisentwicklungen absichern. Das waren ursprünglich Produzenten und Abnehmer, die eine verlässliche Preisplanung anstrebten. Doch mehr und mehr tummeln sich nun auch Spekulanten in diesem Markt, die zwar Liquidität bereitstellen, jedoch zu einer Erhöhung der Volatilität beitragen.



Wir haben uns die verschiedenen Kategorien in den Rohstoffmärkten angeschaut und analysiert, in welchen Zyklen und in welchen Zeiten sich die Performance wie ändert. Einzelne Marktteilnehmer sprechen wiederholt vom kommenden Superzyklus der Rohstoffe. Als Superzyklus bezeichnet man eine mehrjährige Phase steigender Rohstoffpreise, unabhängig von schneller oszillierenden Konjunkturzyklen.



In der folgenden Analyse konzentrieren wir uns auf die Beurteilung der jeweiligen Rohstoffe. In einer weiteren Analyse werden wir ausgewählte Unternehmen präsentieren, die als Repräsentation einzelner Rohstoffe genutzt werden können.



Wir starten mit der Kategorie der Edelmetalle, die eine Besonderheit einnehmen. Im Besonderen wollen wir verstehen, welche Auswirkungen eine langfristige stagflative Phase auf die Rohstoffpreise haben werden. In der Analyse der 1970er Jahre wurde deutlich das eine stagflative Phase den Anstieg von Rohstoffpreisen ermöglichte. Wir starten die Analyse mit Gold.

Gold

Abbildung 1: Preisentwicklung Gold



Untertitel: Preisentwicklung Gold über 1975-2022 Jahre

Quelle: Link: Gold Dec '22 Futures Interactive Chart - Barchart

Abbildung 2: Preisfindung am Goldmarkt



Untertitel: Golderkundungen 1990-2015

Quelle:Mining Weekly



Goldunternehmen legen fest, welches Budget Sie aufwenden, um in neue Explorationen zu investieren. Dieses Budget ist kontinuierlich gestiegen und erreichte einen Peak im Jahr 2012. Ich habe in diesem Artikel eine Beschreibung gefunden.



Gold gehört zur Kategorie Edelmetall und gilt als in der verfügbaren Menge limitiert. Gold findet man überall auf der Welt mit einer unterschiedlichen Konzentration. Die bislang maximale Fördermenge von Gold wurde 2018 mit dem Peak-Gold erreicht. Anhand der obigen Grafik wird gut beschrieben, dass größere Gold Explorationen stetig abnehmen.



Dies zeigt die begrenzte Verfügbarkeit des Edelmetalls auf. Ob Gold irgendwann nicht mehr abgebaut werden kann, ist eine separate Diskussion und soll die Preisdiskussion aktuell nicht beeinflussen. Meinem Verständnis zufolge gibt es unendlich viel Gold auf der Erde, begrenzender Faktor ist die Wirtschaftlichkeit des Abbaus: Es wird immer aufwendiger und damit teurer. Gold kann verlustfrei recycled werden. Dennoch halte ich es für unwahrscheinlich, dass irgendwann der Tag kommen könnte, an dem die Menschheit beschließt, ausreichend Gold im Umlauf zu haben und den weiteren Abbau beendet.

Goldzyklus

Gold wird in der bisherigen Geschichte der Menschheit als Wertaufbewahrungsmittel genutzt. Vor Bretton-Woods wurden u.a. Gold-Reserven als Gegenwert für Zahlungen von Banken genutzt. In einzelnen Ländern, u.a. im globalen Süden, wird Gold als Sicherheit für einen potenziellen Kredit verwendet.



Die Chartentwicklung zeigt ein sehr deutliches Bild für Gold als Krisenwährung. In den verschiedenen Rezessionen der 1970er Jahre ist der Wert von Gold rasant angestiegen. Die hohe Inflation und die Abwertung des US-Dollars haben damals die Anreize vieler Anleger in Richtung Gold verändert.



Dieser Weg kehrt sich um, wenn sich die Weltwirtschaft in einem Niedrigzinsumfeld bewegt, viel Liquidität im Markt verfügbar ist und eine Aufschwung Phase eingeleitet wird.



In den 1980er Jahren ist der Preis für Gold zurückgegangen, weil die Weltwirtschaft sich aus der Rezession bewegt hat und alternative Assetklassen (Aktien, Bonds, etc.) attraktiver wurden.



Eine Besonderheit ist die aktuelle Situation. Wir haben eine hohe Inflation, eine restriktive Geldpolitik (steigende Zinsen) und ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum, ohne bisher in eine Rezession zu rutschen. Die Frage ist, in welchem Zyklus wir uns aktuell befinden.

Gold im aktuellen Zyklus

Im Jahr 2022 befinden wir uns in einer Übergangsphase. Zentralbanken erhöhen die Zinsen. Dies reduziert die Attraktivität von Gold, da Gold keine Einnahmen produziert. Wenn jedoch der Zinsanhebungszyklus zu einer Rezession führt und Unsicherheit bezüglich des Währungssystems und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage besteht, dann sollte sich die Nachfrage nach Gold erhöhen. Dies ist an der nächsten Grafik gut abzulesen. Dies war bisher in allen größeren Rezessionen der Fall. Gold kann hier auch als vorgelagerter Indikator gesehen werden für eine potenzielle Rezession.



Die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession ist für das kommende Jahr sehr hoch (insbesondere in Europa durch die erhöhten Preise im Bereich Energie). Bisherige Prognosen des Ifo-Instituts bestätigen dies.

Gold-Preis Bewertung

Aktuell befindet sich der Goldpreis noch in einem moderaten Umfeld. Weitere kurzfristige Rückschläge sind denkbar. Insgesamt scheint jedoch der richtige Zeitpunkt zu sein, Gold als Sicherheitsposition im Portfolio zu haben. Gold hat in Rezessionsphasen viele Aktienpositionen outperformt.

Abbildung 3: Goldpreis performt gut während Rezession



Untertitel: Goldpreis & Rezessionen

Quelle: Elements



Anhand der Grafik wird deutlich, dass die Performance von Gold in den Rezessionsjahren positiv war. Hingegen erlitt der S&P 500 im Durchschnitt in Rezessionsjahren mehr als 20% Wertverlust. Gold bleibt in Rezessionen ein sicherer Anker. Der Anstieg wird allerdings gebremst, wenn die Zinsen signifikant nach oben gehen wie z.B. in den Zeiten zu Paul Volcker und seiner restriktiven Geldpolitik, oder aber vielleicht auch heute mit Jay Powell an der Spitze der US-Notenbank.

Zusammenfassung

Die nächsten Wochen werden zeigen, inwieweit wir mit der Hypothese richtig liegen. Gold scheint aus Risikoperspektive ein guter Anker zu sein. Kurzfristige Ausschlägen nach unten durch die restriktive Zinspolitik könnten zwischenzeitlich immer wieder fr schlechte Laune sorgen. Das Risiko besteht, dass der Dollar und Euro aufwerten und das Halten von Währungen als Reserve als attraktiver betrachtet wird, als Gold zu halten. Dieses Risiko ist aus unserer Sicht jedoch als gering einzustufen.



Perfektes Timing des Golderwerbs ist schwierig. Eine mögliche Strategie wäre, bei Zinserhöhungen nachzukaufen bzw. bei der Veröffentlichung von Konjunkturdaten, die weitere Zinsanhebungen wahrscheinlicher machen. Als mittelfristige Anleger sind wir mMn mit Gold gut positioniert.



Eine Rezession in der EU mit den aktuellen Schuldenlasten könnte für einen anhaltenden Abschwung am Aktienmarkt sorgen und einer Aufschwungphase des Goldes. Wir haben in unserem Heibel-Ticker Portfolio eine Absicherungsquote für das Gold von 10-15% vorgesehen, wobei sich die Positionen aus physischem Gold und Aktien von Gold- (& Silber-) Unternehmen zusammen setzen.



Nach einem historischen Aufschwung im Anschluss an die große Finanzkrise 2007-2009 gelten Unternehmen (Aktien) derzeit als attraktiver als Gold, weil Gewinne erwirtschaftet und Dividenden gezahlt werden. Viele Anleger haben noch keine Marktphase erlebt, in der Unternehmensgewinne schrumpfen.

Silber

Abbildung 4: Preisentwicklung Silber



Untertitel: Preisentwicklung Silber über 1970-2022 Jahre

Quelle: Silver Dec '22 Futures Interactive Chart - Barchart



Der Silberpreis unterliegt ähnlichen Schwankungen wie der Goldpreis. Allerdings sind die Spitzen in den Rezessionszeiten noch intensiver. Der aktuelle Silberpreis liegt bei knapp 20,00 US-Dollar pro Unze. In den Rezessionszeiten im Jahr 1979 und in den Jahren 2008 hat der Silberpreis Höhen von knapp 50 US-Dollar erreicht. Der große Unterschied zum Gold ist, dass Silber weiterhin als Industriemetall in der Produktion genutzt wird. Es streiten sich die Geister, inwieweit das Silbervorkommen begrenzt ist. Auch hier vertrete ich die Ansicht, dass die Menschen den Silbervorrat der Erde niemals werden erschöpfen können.



Wir haben eine leicht steigende Silberproduktion und ein bisher ungefördertes Vorkommen von knapp 560.000 Tonnen Silber. Im Vergleich zu Silber kann Gold als weniger knapp bezeichnet werden. Silbernachfrage erhöht sich.

Abbildung 5: Silbernachfrage



Untertitel: Silberangebot-und Nachfrage 2012-2022

Quelle: Silver Institute



Das Hauptargument für einen zukünftig steigenden Silberpreis ist die Nachfrageseite und die Notwendigkeit der Verwendung des Edelmetalls bei der Dekarbonisierung. Silber wird verstärkt in der Industrieproduktion genutzt. Insbesondere wird die kommende Dekarbonisierung im Bereich der E-Mobilität die Nachfrage nach Silber weiter erhöhen. Im Zuge der Dekarbonisierungsbemühungen und der voranschreitenden Elektrifizierung dürfte Silber im Speziellen von Anwendungsgebieten im Automobilsektor – zum Beispiel in elektronischen Kontakten, Mikroprozessoren, Speicher- und Leiterplatten, Radar- und Kamerasensoren – und in der Solarindustrie profitieren.



Die Kernbranchen in der Industrie sind Elektronik, Legierungen, Photographie, Pharma und Medizin. Jedoch sollte hier mindestens ein Anlagehorizont von drei Jahren betrachtet werden. Kurzfristig können die Zinserhöhungsmechanismen den Preis des Edelmetalls weiter senken.

Gold vs. Silber

Gold gilt eher als Krisenwährung während Silber stärker in der Industrie genutzt wird. Rohstoffe sind selten befreit von Spekulation. In der oberen Grafik beschreibt die grüne Linie den Anteil an Spekulanten am Markt. Deshalb müssen Preise nicht zwangsläufig die Nachfragesituation widerspiegeln. Als Depotbeimischung kann Silber die Korrelation zu den Aktienmärkten reduzieren. In der Grafik unten wird dies deutlich. Insbesondere in Krisenzeiten ist die Korrelation zum Aktienmarkt sehr gering. Eine höhere Gewichtung von Gold als Krisenwährung und eine Depotbeimischung von Silber kann eine mögliche Strategie sein.

Abbildung 6: Vergleich Silber & S&P 500



Untertitel: Preisentwicklung Silber & die Korrelation S&P 500

Quelle: Lombardiletter

Kupfer - High Grade Copper

Abbildung 7: Preisentwicklung Kupfer



Untertitel: Preisentwicklung Kupfer über 1970-2022 Jahre

Quelle: High Grade Copper Dec '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com



Die Kupferpreisentwicklung zeigt insbesondere bei inflationären Phasen kleinere Peaks, die aber schrittweise in den 1970er Jahren abgeebbt sind. Der preisliche Anstieg in Richtung 4.000 US-Dollar pro Tonne Kupfer im Jahr 2007 ist insbesondere durch die erhöhte Nachfrage in der Globalisierung zu erklären. Bei einem starren Angebot war die Nachfrage insbesondere seitens der Schwellenländer stark gestiegen.



Kupfer gilt als Frühindikator der globalen Wirtschaft, denn vor größeren Rezessionen hatte der Kupferpreis meistens ein negatives Vorzeichen. Im öffentlichen Diskurs wird der Kupferpreis daher auch als Dr. Copper bezeichnet. Der Boden des Kupferpreises wurde meistens mit der offiziellen Kommunikation einer Rezession erreicht. In einer Rezession sinkt die Nachfrage nach Kupfer und reduziert den Preis. Nach dem Tief stieg der Preis bislang rasch wieder an.

Abbildung 8: Dr. Copper signalisiert Rezessionen



Untertitel: Rezessionen & Kupferpreisentwicklung

Quelle: Markets Business Insider

Link: https://markets.businessinsider.com/news/commodities/copper-bear-market-recessions-inflation-interest-rates-economy-2022-6

Abbildung 9: Preisentwicklung Kupfer



Untertitel: Preisentwicklung Kupfer über 2022

Quelle: Kupferpreis aktuell in Euro und Dollar - finanzen.net

Kupfer-Konsum bleibt hoch

Nachfrageseitig sehen wir einen klaren Trend zu einem höheren Kupferkonsum. Die Dekabonisierung wird den Bedarf nach Kupfer signifikant steigern insbesondere wird die Elektromobilität die Nachfrage nach Kupfer weiter steigern. Die aktuellen Vorräte werden auf 830 Millionen Tonnen geschätzt und der jährliche Kupferbedarf beträgt 28 Millionen Tonnen.



Aktuell ist China einer der größten Kupferimporteure. Das bedeutet, die Preisentwicklung von Kupfer hat eine hohe Korrelation mit der chinesischen Wirtschaft (insbesondere der chinesischen Bauwirtschaft).

Eine mögliche Strategie ist, die globale Rezession abzuwarten und dann günstig Kupfer einzukaufen, um von einer langfristigen Erholung der globalen Konjunktur zu profitieren. Es sollte wieder ein Anlagehorizont von knapp 3-5 Jahren betrachtet werden.

Körner: Weizen

Abbildung 10: Preisentwicklung Weizen



Untertitel: Preisentwicklung Weizen 1970-2022

Quelle: Wheat Dec '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com



Weizen als Rohstoff ist insbesondere während der Ukrainekrise stärker in den Vordergrund gerückt und gehört zu den Standardrohstoffen, die auf Rohstoffmärkten gehandelt werden. Wir sehen ähnliche Ausschläge auf dem Chart wie bei Silber bei hoher Inflation, allerdings überlagert durch eine höhere Saisonalität des Weizenpreises und erhöhte Preise vor allem im Zuge der Finanzkrise.



Das Besondere bei Weizen ist allerdings der Anteil an Spekulanten. Der Anteil der institutionellen Anleger, die auf hohe oder niedrige Preise wetten, ist im Vergleich zu den Edelmetallen und Industriemetallen extrem hoch. Dies ist anhand der grünen Linie sehr gut erkennbar. Der grüne Graph beschreibt den Anteil der Long positionierten Spekulanten.



Die Nachfrage nach Weizen bleibt hoch. Insbesondere China und Indien haben einen erhöhten Bedarf nach mehr Weizen. Das Angebot von Weizen ist abhängig von der Qualität der Ernten. Dürren reduzieren das Angebot an Weizen und führen weiter zu möglichen Preissteigerungen. Weizen wird auch in der Viehzucht verwendet.

Für Privatinvestoren hat Weizen eine enorm hohe Volatilität, die nicht immer nachvollzogen werden kann. Teilweise handelt es sich um Spekulationen, nur teilweise steigt tatsächlich die Nachfrage. Für Investoren, die eine hohe Volatilität aushalten können, bietet Weizen eine Option für überdurchschnittliche Renditen und Spekulation. Allerdings hat für den Privatinvestor ein Engagement in Gold, Silber oder Kupfer das bessere Rendite- und Risikoverhältnis.

Mais

Abbildung 11: Preisentwicklung Mais



Untertitel: Preisentwicklung Mais über 1970-2022 Jahre

Quelle: Corn Dec '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com

Die Analyse vom Weizen kann direkt übertragen werden auf den Mais. Das Besondere hierbei ist jedoch, dass Mais immer stärker in der industriellen Produktion nachgefragt wird. Der Drang nach einer abwechslungsreichen Ernährung und der erhöhten Nachfrage nach pflanzlichem Eiweiß wird die Maisproduktion weiterhin nach oben treiben.

Der Anteil an institutionellen spekulativen Anlegern ist auch bei Mais sehr groß.

Holz

Abbildung 12: Preisentwicklung Holz



Untertitel: Preisentwicklung Holz über 1970-2022 Jahre

Quelle: Lumber Random Length Nov '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com



Der Holzpreis hat im Zuge der Energiediskussion stärker an Fahrt aufgenommen. Die Preise sind drastisch nach oben gegangen, bedingt durch die hohe Nachfrage nach Brennholz und strukturellen Herausforderungen in der Holzproduktion sowie der Lieferkette. Transportkosten für Holz haben sich signifikant erhöht. Fehlende Arbeitskräfte bremsen den Abbau von Holz. Die strukturellen Probleme auf der Angebotsseite und die erhöhte Nachfrage nach Brennholz und Bauholz hat die Preise stark ansteigen lassen.



Die Holznachfrage wird insbesondere durch den Bausektor beeinflusst. In den letzten Monaten ist der Preis bspw. gesunken, da der Immobilienboom nachgelassen hat und weniger gebaut wird. Holz bleibt ein wichtiger Rohstoff. In der Vergangenheit hat sich der Holzpreis meistens nach verschiedenen Zwischenhochs und Ausbrüchen nach oben zwischen 400-200 US-Dollar einpendelt.



In den letzten Monaten hat sich der Preis durch eine hohe Volatilität ausgezeichnet. Es sind hohe Spitzen in Richtung 1.700 US-Dollar im März 2021 sowie im März 2022 erkennbar. Es gilt allerdings auch hier für den Privatinvestor: Holz ist ein weiterer Rohstoff, welcher zwar interessant ist und wahrscheinlich in der Breite auch steigen wird, aber dennoch eine hohe spekulative Komponente mit sich trägt. Holz wird zum Heizen und für den Bausektor genutzt. Es ist davon auszugehen, dass Holz auch in Zukunft in der Baubranche und zum Heizen verstärkt nachgefragt wird. Jedoch ist das direkte Investment in Holz immer noch eher eine spekulative Anlage.

Hier ist explizit der Unterschied zu dem Erwerb eines Stücks Wald zu differenzieren. Der Erwerb von Wald kann eine interessante Anlageform sein, die aber hier nicht weiter diskutiert wird.

Cotton

Abbildung 13: Preisentwicklung Baumwolle



Untertitel: Preisentwicklung Baumwolle über 1970-2022 Jahre

Quelle: Cotton #2 Dec '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com



Bei Baumwolle sehen wir ähnliche Tendenzen wie bei den anderen Rohstoffen wie Weizen oder Mais. Die Preise haben eine Fluktuation zwischen einer Range von 50-100 US-Dollar und haben einzelne Ausreißer, die durch exogene Schocks herbeigeführt werden oder durch die Spekulation von institutionellen Marktteilnehmern. Hier stellt sich wieder die Frage, inwieweit ein Direktinvestment in Baumwolle für Privatinvestoren relevant ist. Nach dem aktuellen Status Quo fällt Baumwolle auch in die Kategorie Spekulation.

Natural Gas

Abbildung 14: Preisentwicklung Erdgas



Untertitel: Preisentwicklung Gas über 1990-2022 Jahre

Quelle: Natural Gas Nov '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com



In der öffentlichen Diskussion sind die Gaspreise in aller Munde. In der kurzen Frist ist durch die künstlich erzeugte Knappheit auf der Angebotsseite von Russland mit weiteren Steigerungen des Gaspreises zu rechnen. Allerdings gibt es bei der Betrachtung des Gaspreises eine sehr interessante Entwicklung. Es gibt, je nach Situation, immer kurze Spitzen, aber danach geht der Preis wieder zurück. Es gibt Versorgungsprobleme und Herausforderungen, aber insgesamt kann bei Gas nicht von einem knappen Rohstoff gesprochen werden. Auch wenn die aktuelle Situation mit Russland ein anderes Bild zeichnet. In diesem Fall kann wieder eher von einem spekulativen Direktinvestment gesprochen werden.

Crude Oil

Abbildung 15: Preisentwicklung Öl



Untertitel: Preisentwicklung Öl über 1985-2022 Jahre

Quelle: Crude Oil WTI Nov '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com



Das Öl spiegelt auch hier eine ähnliche Entwicklung wie Gas wider. Obwohl durch die aktuelle weltweite Energiesituation die Nachfrage sich enorm erhöht hat und das Angebot stark von OPEC+ beeinflusst wird, spiegeln die meisten Prognose eine Stabilisierung des Ölpreises um die 80 US-Dollar per Barrel. Die aktuelle preisliche Situation kann hier als Ausnahme betrachtet werden.



Öl- und Gaspreise haben einen starken Einfluss auf große Industriebereiche einer Volkswirtschaft. Je energieintensiver eine Volkswirtschaft betrieben wird, desto stärker die Abhängigkeit. Gleichzeitig wirken Öl- und Gaskonzerne dieser Entwicklung entgegen, da hohe Energiepreise ihnen zugute kommen. Es ist daher meiner Einschätzung nach sinnvoll, die Energiepreisentwicklung in Abhängigkeit der jeweiligen Volkswirtschaft zu betrachten und jeweils entsprechende Aktien auszuwählen, die von den aktuellen Entwicklungen profitieren.

Lean Hog - Magere Schweinehälften

Abbildung 16: Preisentwicklung Schweinehälften



Untertitel: Preisentwicklung Öl über 1970-2022 Jahre

Quelle: Lean Hog Dec '22 Futures Interactive Chart - Barchart.com



Der Preis für Schweinefleisch hat sich über die letzten 50 Jahre im Segment 50-90 US-Dollar/LBS gehalten. In den letzten Jahren hat sich die Nachfrage nach magerem Fleisch erhöht und die Preise in Richtung 120 US-Dollar/LBS erhöht. Das besondere an Schweinefleisch ist die hohe Schwankungsintensität, die oft auch Schweinezyklus bekannt wurde. Als Privatinvestor ist hier wieder die Frage, inwieweit das Investment als Werterhalt oder Spekulation gesehen werden kann.

Platin

Anders als bei Weizen, Mais und Schweinefleisch ist bei Platin eine nachhaltige Preissteigerung zu beobachten. Nach dem aktuellen Stand wird Platin für die Produktion in der Automobilbranche weiter nachgefragt werden. Hinzu kommt, dass die Lieferländer häufig politisch instabil sind und daher mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind.



Außerdem wird Platin mit Seltenen Erden zu den kritischen Rohstoffen gezählt, da die Substituierung von Platin kaum möglich ist und es begrenzte Lagerstätten gibt. Ferner ist der Abbau von Platin enorm kostenintensiv.



In der preislichen Entwicklung werden auf der einen Seite inflationäre Tendenzen als Treiber gesehen, sowie auf der anderen Seite eine ansteigende Nachfrage nach Platin. Als Privatinvestor kann Platin in einer kleinen Position als zusätzliches Edelmetall hineingenommen werden. Bei der fortschreitenden Dekarbonisierung wird Platin eine wichtige Rolle spielen. Es ist wieder angebracht einen Anlagehorizont von mindestens 3-5 Jahren zu wählen.

Zusammenfassung

Die nächsten 10 Jahre werden andere Vermögenswerte im Vordergrund stehen als die letzten 10 Jahre. Hohe Inflationsraten werden meiner Einschätzung nach zur Normalität werden, bei einem gleichzeitig niedrigem gesamtwirtschaftlichen Wachstum. In stagflativen Phasen sind Rohstoffe ein wichtiges Asset, welche im Durchschnitt besser performen als andere Assetklassen wie z.B. Aktien.



Rohstoffe könnten tatsächlich ein Teil eines Superzykluses werden, in dem die Preise nachhaltig steigen. Allerdings werden einzelne Rohstoffe stärker von Spekulation geprägt sein als andere. Außerdem ist ein mittelfristiger Anlagehorizont wichtig, um kurzfristig Rückschläge durch mögliche Zinsanhebungseffekte aushalten zu können.



Aus der bisherigen Analyse kann der Fokus auf die Edelmetalle gelegt werden, die industriell stark nachgefragt werden. Ein Depotmischung von Gold und Silber kann als Krisenwährung die Korrelation zu anderen Assetklassen reduzieren und im Falle einer Rezession zu höheren Renditen führen.



Als zwei weitere Edelmetalle können sowohl Kupfer und Platin in einem langfristigen Portfolio mit aufgenommen werden. Das Market-Timing ist hier schwierig, aber eine Möglichkeit besteht, die Zinsanhebungszyklen abzuwarten und dann in Tranchen in Kupfer und Platin zu investieren.

Alle anderen Rohstoffe wie Weizen, Mais oder Baumwolle sind sehr stark von Spekulationen getrieben. Das kann für den einen oder anderen Trader interessant sein, dennoch sind die Rohstoffe als Wertaufbewahrungsmittel eher ungeeignet.

Über Investmentideen für uns Privatanleger werde ich ausführlich in den kommenden Ausgaben in meinem Heibel-Ticker Börsenbrief berichten.