Aktie legt kräftig zu: Investoren setzen 17 Mio. Dollar auf Montage Gold!

Montage Gold hat insgesamt mehr als 17 Mio. CAD bei Investoren eingesammelt, um sein Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste weiter vorantreiben zu können. Die Aktie schoss nach Abschluss der Finanzierung deutlich nach oben.

Investoren setzen 17 Mio. Dollar auf Montage Gold

Montage Gold (0,77 CAD | CA61178L1013) hat nach nur wenigen Tagen seine Privat-Platzierung von Aktien abgeschlossen. Die Kanadier verkauften im Rahmen eines Bough-Deals insgesamt 24,5 Mio. neue Anteile zum Preis von 0,70 CAD. Einen Warrant gab es nicht dazu. So flossen dem Unternehmen 17,15 Mio. CAD zu. Bemerkenswert ist, dass die Finanzierung trotz des schwierigen Marktumfelds für Finanzierungen bei Gold-Developern, glatt und schnell durchging. Das ist ein Zeichen der Stärke. Gespannt darf man darauf sein, welche der Top-Aktionäre – Barrick Gold, Endeavour Mining, Sandstorm, Perseus Mining, die Lundin-Gruppe – bei der Finanzierung mitgemacht haben. Zudem dürften auch die Insider weiteres Geld ins Unternehmen geschossen haben. Die genannten Großaktionäre hielten zusammen mit den Insidern vor Abschluss der Fnanzierung mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens.

Koné-Goldprojekt soll noch deutlich größer werden!

Mit den frischen Mitteln will Montage Gold vor allem sein Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste vorantreiben. Hier verfügt man bereits über eine Ressource mit rund 3,7 Mio. Unzen Gold. Jüngst hat man zudem das Satelliten-Vorkommen Gbongogo übernommen, wodurch die bereits vorliegende vorläufige Machbarkeitstudie (PFS) noch deutlich verbessert werden dürfte. Laut dieser PFS können auf Koné in den ersten fünf Jahren 272.000 Unzen Gold zu Kosten von 933 US-Dollar je Unzen abgebaut werden. Mit der bisherigen Ressource ist ein Minenleben von 15 Jahren geplant. Der IRR liegt schon jetzt bei 35 Prozent nach Steuern. Dabei wurde allerdings ein Goldpreis von lediglich 1.600 US-Dollar unterstellt. Aufgrund dieser starken Kennzahlen gilt Montage als ein klarer Übernahmekandidat in Westafrika. Das Management hat bereits 2010 ein Goldvorkommen für 7 Mrd. Dollar an Kinross verkauft. 2022 gelang dann der Verkauf von Orca Gold mit einem Goldprojekt im Sudan.