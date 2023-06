Bunker Hill Mining meldet Abschluss der Finanzierung!

Bunker Hill Mining (0,23 CAD; US1206132037) kann den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung seiner ersten Mine melden. Das Unternehmen meldet das finale Closing eines Pakets im Volumen von 67 Mio. Dollar. Zum einen besteht dies aus einem Stream im Wert von 46 Mio. Dollar sowie eine Kreditfaszilität in Höhe von 21 Mio. Dollar. Diese Kreditlinie wurde bisher noch nicht genutzt. Zwischenzeitlich musste der bereits begonnenne Bau der Zink-Silber-Mine in Idaho (USA) wegen der sdich ziehenden Kreditverhandlungen unterbrochen werden. Laut CEO Sam Ash kann der Bau nun mittels der gestärkten Bilanz fortgesetzt werden. Die Details zu der Vereinbarung mit Sprott Private Resource Streaming & Royalty finden Sie an dieser Stelle .

Bau geht weiter, 2024 soll produziert werden!

Bunker Hill Mining hatte den bevorstehenden Abschluss bereits in Etappen seit März angekündigt und so konnte sich die Aktie seither deutlich erholen (siehe hier).Nun also geht der Bau weiter. In etwa einem Jahr soll auf der Bunker Hill-Mine , wo zunächst vor allem Zink und Silber abgebaut werden sollen, das erste Material gefördert werden. Für die Aktie besteht daher deutlich Potenzial, schließlich winkt dann Cashflow für das Unternehmen. Die Analysten von Echelon sind jedenfalls optimistisch und haben ein Kursziel von 0,40 CAD ausgegeben (ausführlich hier). Somit sieht Echelon ein Potenzial von mehr als 70 Prozent für die Aktie.

Aktieninfo Bunker Hill Mining

Börsenkürzel (CSE) | ISIN: BNKR | US1206132037

Aktienkurs: 0,23 CAD

Relevante Anteilseigner: Management & Insider, Teck Resources, Merk, Ruffer, Valuestone, Earth, Sebastian Marr

Das könnte Sie auch interessieren:

Tipp: Abonnieren Sie HIER unseren kostenlosen RohstoffBrief-Newsletter und verpassen Sie künftig keine kursbewegende News mehr. Ihre Daten werden keinesfalls an externe Dritte weitergegeben. Der Newsletter ist jederzeit kündbar.