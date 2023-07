Thyssenkrupp Nucera: Geht die Rallye nach dem fulminanten Börsenstart weiter?

Im frühen Xetra-Handel am Montag lag die Aktie von Thyssenkrupp Nucera zeitweise mit mehr als fünf Prozent im Plus. Im weiteren Handelsverlauf schmolz das Plus jedoch auf knapp zwei Prozent zusammen. Aktuell notiert die Aktie bei 23,98 Euro (Stand: 10.07.2023, 11:23 Uhr). Mit 126,32 Millionen Nucera-Aktien kommt der Konzern damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 3,05 Milliarden Euro.

Die Baader Bank ist derweil bullish für Nucera. In einer aktuellen Studie habe Baader-Bank-Analyst Christian Obst laut dpa darauf hingewiesen, dass die Marktkapitalisierung von Nucera in maximal 18 Monaten auf bis zu 3,5 Milliarden Euro steigen könnte. Das entspräche immer noch einem Plus von fast 14,75 Prozent gegenüber dem aktuellen Börsenwert.