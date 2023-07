Jim Cramer über Cathie Wood & Larry Fink: "Das ist meine größte Angst"

Cathie Wood, bekannt für ihren disruptiven und innovationsorientierten Ansatz, habe demnach versucht, durch den Erwerb von Aktien mit hohem Wachstumspotenzial Gewinne zu erzielen. Cramer zufolge sei es ihr gelungen, mit dieser Strategie in der Vergangenheit von einigen großartigen Kursanstiegen zu profitieren – wie beispielsweise bei Tesla. In den letzten Jahren habe sie allerdings auch Verluste hinnehmen müssen. Ihre Beteiligungen an einer Reihe von Nasdaq-Aktien, darunter Coinbase und Zoom, haben sich nicht gut entwickelt. ARK verwaltete demnach früher ein Vermögen von 28 Milliarden US-Dollar, jetzt seien es aber nur noch etwa neun Milliarden US-Dollar.

"Das ist die Gefahr eines undiversifizierten Portfolios: Man muss jedes Mal richtig liegen, sonst werden die Anleger ausradiert. In Wirklichkeit ist niemand so gut, um diese Methode langfristig beizubehalten und sie sollten sich nicht dafür rühmen, dass sie es tun", warnt Cramer.

Fink hingegen setze auf Diversifizierung. Mit einem verwalteten Vermögen von 9,4 Billionen US-Dollar ist Blackrock der größte Vermögensverwalter der Welt. Laut Cramer bestehe Finks Kernstrategie darin, Portfolioentscheidungen auf der Grundlage eines ganzheitlichen Marktansatzes zu treffen – also in verschiedene Sektoren zu investieren und die vielen nuancierten Faktoren zu berücksichtigen, die die Inflation beeinflussen. Das reiche von der Lieferkette über die Geopolitik bis hin zum Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft.

Anleger seien laut Cramer gut beraten, wenn sie an einer diversifizierten Strategie festhielten, um so ihre Chancen auf langfristigen Erfolg zu maximieren. "Fink weiß, wie man mit diesem riskanten Umfeld umgeht. Wie er sagt, sind seine Kunden 'ergebnisorientiert, und das manifestiert sich in einem Portfolio, das einen aktiven Index, Privatmärkte und Barmittel mischt'", so Cramer.

Und weiter: "Das nennt man eine Strategie, die darauf abzielt, langfristig in den besten Vermögenswerten zu bleiben und nicht eine Taktik, die darauf abzielt, entweder einen Volltreffer zu landen oder alles zu verlieren."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion