Bunker Hill Mining: Aktie konsolidiert unter dem Jahreshoch!

So richtig viel ist in der zweiten Reihe der Rohstofffirmen derzeit nicht los. Ähnlich wie bei vielen Biotech-Unternehmen sind die Handelsumsätze niedrig. Und selbst Aktien von Firmen, die in absehbarer Zeit Cashflows erwirtschaften werden, werden niedrig bewertet ( siehe hier ). So baut Bunker Hill Mining (0,20 CAD; US1206132037) gerade seine erste Zink-Silber-Mine im US-Bundesstaat Idaho. Das kanadische Unternehmen will bereits im 2. Halbjahr 2024 in Produktion gehen. Die Finanzierung des Minenbaus hatte man erst im Frühjahr abgeschlossen ( siehe hier ). Somit steht dem Restart der historischen Mine wenig im Wege.

Historische Mine in den USA

Dabei hat das Management ganze Arbeit geleistet. 1891 ging die Bunker Hill-Mine in Produktion und förderte bis 1981 rund 165 Mio. Unzen Silber und 5 Mio. Tonnen an Basismetallen. Nach Problemen mit der Umweltbehörde, dauerte es dann 40 Jahre bis das heutige Management um Ex-Barrick Gold-Vorstand Richard Williams die Mine übernahm und nun binnen vier Jahren in Produktion gehen will. Der Vorteil: Die historischen Daten liegen zum Teil vor, ebenso Teile der Infrastruktur im Untergrund. Das macht die Wiedereröffnung und den Betrieb der Mine so attraktiv.

Analysten sehen Chance auf Verdoppler!

Aber wie im gesamten Sektor werden derzeit nicht die Chancen, sondern eher die Risiken gesehen und bewertet. Nach dem Bunker Hill Mining die Finanzierung im Mai endgültig abschließen konnte, stieg die Aktie bis auf 0,25 CAD an. Aktuell liegt sie etwa ein Fünftel darunter. Nach dem steilen Anstieg gab es Gewinnmitnahmen. Nun aber konsolidiert der Wert seit einigen Wochen. Dies bietet langfristig orientierten Investoren die Chance, einige Stücke günstig einzusammeln. Das Potenzial ist da: Die Analysten von Echelon sehen eher Chancen als Risiken und haben ein Kursziel von 0,40 CAD ausgegeben (ausführlich hier).