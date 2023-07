Kursraketen voraus! Diese fünf Aktien könnten jetzt in den Earnings explodieren!

Spannung an den beiden Börsenfronten Zinsschraube und Berichtssaison: Die Fed führt am Mittwoch das Stück "Zinsentscheid" auf, am Donnerstag die EZB. Und unter den rund 150 S&P 500-Unternehmen, die in der nächsten Woche Geschäftszahlen veröffentlichen, sind zum Beispiel Microsoft am Dienstag und Boeing, Coca-Cola und Meta am Mittwoch, um nur einige wenige zu nennen. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen.

Wenn Sie Microsoft im Visier haben, empfehle ich Ihnen den Vorbericht meiner Kollegin Gina Moesing: Vor den Microsoft-Earnings noch rein in die Aktie? Zum Thema, "welche Zinsentscheide der Markt bereits eingepreist habe", gibt es hier frische Einschätzungen von Top-Börsianern.



Noch sind die Anleger angesichts von Zinsentscheiden und neuen Zahlen in dieser Woche vorsichtig. Es fehlen Beweise, um ein starkes Gefühl zu entwickeln, wie es den S&P 500-Big Shots wirklich geht. Diese Ertragssaison muss sich den Ruf als Top Event noch erarbeiten. Laut Nick Raich von The Earnings Scout haben von den mehr als 70 Unternehmen im S&P 500, die schon vorgelegt haben, immerhin 78 Prozent die Erwartungen übertroffen. Aber: Die Rate liegt unter dem Drei-Jahres-Durchschnitt von 80 Prozent. Noch nicht Top of the Pops.