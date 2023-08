Goldman Sachs: Diese sechs Tech-Raketen zünden im vierten Quartal!

Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) pusht die Aktien vieler Technologie-Titel. Zu den größten Profiteuren zählen unter anderem der Chip-Hersteller Nvidia, sowie die Tech-Blue Chips und Software-Größen Apple und Microsoft. Doch trotz der bereits erfolgten Kurs-Hausse haben etliche Aktien aus dem Sektor noch weiter deutlich Luft nach oben, meinen die Experten von Goldman Sachs. Grund hierfür sei – neben dem weltweiten Siegeszug der KI – unter anderem auch die Aussicht auf eine "weiche Landung'' der Wirtschaft, die mit einer zyklischen Erholung, weniger Risiken und besseren Margen für die Branche einhergehen dürfte – so das Kalkül der Analysten.

Vor allem der Software-Bereich erscheint ihnen im Zuge dessen besonders attraktiv, obwohl er in diesem Jahr bereits rund 37 Prozent im Plus liegt. Die Goldman Sachs-Experten haben sechs Aktien innerhalb des Sektors identifiziert, die sie für besonders aussichtsreich halten: Adobe, Salesforce, Monday.com, Microsoft, ServiceNow und Workday. Alle sechs Unternehmen sind laut Einschätzung der 'Goldmänner‘ innerhalb der Branche gut aufgestellt und punkten mit guter Preisfestsetzungsmacht und einer attraktiven Produkt-Palette. Am meisten Aufwärtspotenzial sehen sie beim Software-Riesen Microsoft, dessen Kursziel sie 15,4 Prozent höher schätzen. Auch die Aktie der US-Cloud-Computing-Plattform Service Now sehen sie 12,2 Prozent über ihrem aktuellen Kurs. Bei der Projektmanagement-Plattform Monday.com rechnen sie mit 7,5 Prozent Kursplus.