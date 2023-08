Aktien wie der DAX, der S&P 500, der Nasdaq sowie Dow Jones stehen stark unter Druck, nachdem diese Nachricht veröffentlicht wurde. Welche das ist, erfahren Sie in diesem Video. Die Anleger verkaufen aktuell Aktien aus diesem Grund. Wir sehen eine Fortsetzung der auch saisonal bedingten Korrektur bei Aktien und die Frage, die sich viele an der Börse heute stellen: Ist das der Beginn eines neuen Bärenmarktes? Steht der Aktienmarkt vor einer Rezession? Kommt es in den USA zu einer neuen Krise bei Banken, weil die Zinsen hoch sind und die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen so stark anheben musste, um die Inflation zu beheben? Wie geht es mit dem Arbeitsmarkt im Falle eines Abschwungs in der Konjunktur weiter? Jochen Stanzl beleuchtet aktuell die Situation und warum Aktien fallen.