MÜNCHEN - Höhere Preise für Versicherungsschutz treiben den Gewinn der Allianz überraschend stark nach oben. Trotzdem mochte der Vorstand um Konzernchef Oliver Bäte seine Prognose für das laufende Jahr bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag nicht anheben. "Wenn Sie mich fragen, ist es schwer vorstellbar, dass der operative Gewinn nicht die obere Hälfte der Zielspanne erreicht", sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Statt 13,2 bis 15,2 Milliarden Euro, wie offiziell angepeilt, wären dann mindestens 14,2 Milliarden Euro zu erwarten. Sie seien eben vorsichtig, erklärte der Manager die Zurückhaltung. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

MÜNCHEN - Beim Technologiekonzern Siemens hat sich das Wachstum im dritten Geschäftsquartal abgeschwächt. Bremsspuren zeigten sich dabei im Geschäft mit der Digitalisierung der Industrie, welches in den vergangenen zwei Jahren sprunghaft gewachsen war. Die Entwicklung dort verlief unter den Erwartungen, Siemens senkte am Donnerstag bei der Veröffentlichung der Zahlen die Spartenprognose für das Geschäftsjahr 2022/23. Insbesondere in China lief es nicht rund. Die erwartete rasche wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie blieb zunächst aus.

ROUNDUP: Munich Re wird etwas optimistischer - Katastrophengeschäft im Blick

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re wird angesichts des Gewinns aus dem ersten Halbjahr und höherer Preise etwas zuversichtlicher für 2023. Zweifelsohne sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, den angepeilten Jahresüberschuss von 4 Milliarden Euro zu übertreffen, erklärte Vorstandschef Joachim Wenning am Donnerstag in München. Anheben wollte er sein Ziel noch nicht, denn die oft schadenträchtige Hurrikansaison steht noch bevor. Derweil will die Munich Re noch mehr Naturkatastrophen-Risiken versichern. Die Preise in diesem Geschäft seien für Rückversicherer derzeit attraktiv, sagte der Manager in einer Videokonferenz zu den Quartalszahlen.

ROUNDUP 2: Persil-Hersteller Henkel wird optimistischer - Analysten skeptisch

DÜSSELDORF - Trotz sinkender Absatzmengen und höherer Kosten hat der Konsumgüterhersteller Henkel seine Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Denn mit höheren Preisen für Waschmittel und Klebstoffe konnte der Konzern seine Erlöse in den vergangenen Monaten steigern. Jetzt sollen auch Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr höher ausfallen als bisher angenommen, wie der Hersteller von Marken wie Persil und Schwarzkopf am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die im Dax notierte Aktie legte am Nachmittag um rund ein Prozent zu. Analysten bleiben dennoch skeptisch.

ROUNDUP: Telekom wird leicht optimistischer - Frage nach Sinn von Investitionen

BONN - Die Deutsche Telekom hat erneut nach ihrer Tochter T-Mobile US ebenfalls die Jahresziele feingeschliffen. Im abgeschlossenen Quartal ging der Umsatz zwar leicht zurück. Im operativen Geschäft verdiente das Unternehmen aber etwas mehr. Kopfzerbrechen bereitet Konzernchef Tim Höttges derweil die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Europa und Amerika für Investitionen sowie den regulierten Zugang von Unternehmen wie - hierzulande - Freenet und 1&1 zum 5G-Netz der Telekom. Die Telekom-Aktie verlor im Handel bis zum Mittag um rund ein Prozent.

ROUNDUP: Grenke senkt Prognosen für 2024 - Aktie knickt ein

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke hat im zweiten Quartal die schwierige Corona-Zeit weiter hinter sich gelassen. Doch angesichts der angezählten Weltwirtschaft ziehen erneut dunklere Wolken auf. Das Unternehmen senkte am Vorabend überraschend seine Ziele für 2024. Der Vorstand begründete den Schritt aber nicht nur mit neuen Konjunkturprognosen, sondern auch mit dem Fokus auf "ausgewogene Margen". Für das laufende Jahr sieht sich Grenke zwar auf Kurs, die negative Reaktion der Börse kam dennoch prompt: Die Aktie brach am Donnerstagmorgen ein.

ROUNDUP 2: Auch Disney will gegen Streaming-Trittbrettfahrer durchgreifen

BURBANK - Nach Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst dem kostenlosen Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ein Ende setzen. Allerdings gibt es eine Gnadenfrist: Konzernchef Bob Iger stellte das Vorgehen gegen Account-Trittbrettfahrer erst für kommendes Jahr in Aussicht. Zugleich wird die werbefreie Version des Streaming-Dienstes teurer.

ROUNDUP: Knorr-Bremse hebt Umsatzprognose für 2023 leicht - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse wird dank guter Geschäfte in beiden Segmenten etwas optimistischer für das Geschäftsjahr. Eine hohe Nachfrage ließ die Auftragsbücher auf ein Rekordniveau anschwellen. Der Vorstand sieht in dem Zahlenwerk erste Effekte aus seinen Maßnahmen zur Ergebnisoptimierung. Anleger quittierten die Neuigkeiten mit einem kräftigen Kursplus.

ROUNDUP: SMA Solar schreibt im zweiten Quartal Gewinn - Aktie rutscht ab

NIESTETAL - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat im ersten Halbjahr wieder profitabler gewirtschaftet. Alle drei Geschäftsbereiche seien früher als geplant in die Gewinnzone zurückgekehrt, sagte Finanzchefin Barbara Gregor am Donnerstag in Niestetal laut Mitteilung. Und auch insgesamt schrieb der Konzern mit einem Gewinn von knapp 52 Millionen Euro im zweiten Quartal schwarze Zahlen, nach einem Verlust von fast 14 Millionen Euro ein Jahr zuvor. An der Börse enttäuschte allerdings das nachlassende Wachstum bei den Aufträgen; die zuletzt gut gelaufene Aktie gab deutlich nach.

ROUNDUP: Neuer Thyssenkrupp-Chef will Profitabilität ankurbeln

ESSEN - Der neue Chef von Thyssenkrupp , Miguel López, will mit einem neuen Programm die Profitabilität des Industriekonzerns ankurbeln. Wie das Maßnahmenpaket aussehen soll, ist dabei noch unklar. Zu einem möglichen weiteren Stellenabbau wollte sich der Nachfolger von Martina Merz am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal nicht äußern, schloss ihn jedoch nicht explizit aus. Details zu dem Programm sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Niedrigere Stahlpreise belastetsten unterdessen die Entwicklung im Quartal.

ROUNDUP: Kunden bestellen seltener bei Hellofresh - aber operativer Gewinnsprung

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh hat im abgeschlossenen Quartal infolge der weltweiten Konsumflaute einen deutlichen Nachfragerückgang hinnehmen müssen. Dank geringerer Kosten und verschobener Marketingausgaben gelang den Berlinern dennoch ein operativer Gewinnsprung. Mit der Vorlage der Halbjahreszahlen bestätigte der Vorstand Eckdaten von Mitte Juli. Damals hatte das Management die Umsatzprognose gekappt, war für den Gewinn aber etwas optimistischer geworden. An der Börse wurden die Nachrichten am Donnerstag dennoch mit Ernüchterung aufgenommen: Die Aktie verlor am Vormittag knapp 2 Prozent.

ROUNDUP: Rheinmetalls Marge bleibt unter Jahresziel - Prognose bestätigt

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat trotz einer weiter schwächelnden Marge seine Jahresziele bestätigt. Wie bereits im ersten Quartal krankte das Ergebnis der Düsseldorfer an negativen Ergebnisbeiträgen von Unternehmensbeteiligungen. Der anhaltende Rüstungsboom beschert dem Konzern aber weiterhin hoch dotierte Aufträge.

ROUNDUP 2: LEG Immobilien macht Milliardenverlust - Aktie legt deutlich zu

DÜSSELDORF - Dem Immobilienkonzern LEG machen wie der ganzen Branche die deutlich gestiegenen Zinsen zu schaffen. Deshalb will LEG etwa mit dem Verkauf von Immobilien die Schulden abbauen. Zudem hat das Unternehmen seine Neubauprojekte eingefroren und plant auch weniger in den Bestand zu investieren. Aufgrund des derzeit schwierigen Umfelds für Immobilienverkäufe wertete das Unternehmen sein Portfolio ab. Unter dem Strich fiel deshalb im zweiten Quartal ein Milliardenverlust an. Im Tagesgeschäft lief es beim Unternehmen hingegen dank einer starken Nachfrage nach Wohnraum besser. Die erst jüngst wegen Einmaleffekten angehobenen Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Die Aktie legte im Nachmittagshandel deutlich zu.

^

Weitere Meldungen



-Fashion-Fusion: Michael Kors und Kate Spade bald aus einer Hand -ROUNDUP: Jungheinrich bestätigt Jahresprognose - Anleger enttäuscht -ROUNDUP: Ceconomy will Marktplatzangebot ausbauen

-Streikgefahr gebannt: Piloten nehmen Tarifergebnis bei Lufthansa an -ROUNDUP/Gewerkschaft: Asbest-Belastung in Wohnhäusern birgt große Gefahr -Hochwasser legt Südnorwegen lahm - 'Gefahr auf keinen Fall vorbei' -So viele Menschen wie noch nie warten in England auf Routine-OP -Deutsche Patriot-Luftabwehrsysteme bleiben bis Jahresende in Polen -ROUNDUP 2: Vitesco setzt mehr um als gedacht - Aktie auf Rekordhoch -Speicherverband: LNG-Terminals trotz gut gefüllter Speicher nötig -TV-Quoten: 'Meeresleuchten' zieht vier Millionen an

-ROUNDUP: Trotz Einbrüchen verzeichnet Hapag-Lloyd zweitbestes Ergebnis -Munich-Re-Chef kritisiert Politik und Bürokratie: 'nur Ärger' -Berliner Mieten steigen rasant - soziale Durchmischung in Gefahr -'HB': Fresenius steht vor Verkauf von Kinderwunschkliniken -Trainer Terzic bestätigt: BVB sucht noch nach einem Offensiven -Leifheit profitiert von Trend zu stromsparenden Produkten -ROUNDUP: Gea auf Kurs zu Jahreszielen - Anleger sorgen sich um Auftragslage -Hochbahn und BVG wollen auf soziale Standards bei E-Bussen achten -Vor Erstrunden-Spiel: BVB-Coach gibt Pokalsieg als Ziel aus -BKA: Mehr als 130 000 Fälle von Cybercrime 2022 registriert -ROUNDUP: RWE verzeichnet Fortschritte beim Aufbau von Grünstrom-Erzeugung -Bundesregierung gibt grünes Licht für U-Boot-Lieferung an Singapur -ROUNDUP: GFT Technologies senkt Prognosen - Aktie dennoch deutlich im Plus -Evonik fällt im zweiten Quartal in Verlustzone

-Deutsche Pfandbriefbank hält trotz Geschäftseinbruch an Gewinnziel fest -Lottoanbieter Zeal wächst stark - Werbekosten drücken auf Gewinn -PNE rutscht wegen Zinsergebnis in die Verlustzone - Operatives Geschäft auf Kurs -Appetitzügler und Diabetes-Mittel florieren - Novo Nordisk hebt erneut Ziele -ROUNDUP: Morphosys reduziert Verlust stärker als gedacht - Aktie reagiert kaum -Secunet kommt nach Fehlstart ins Jahr langsam in Schwung -K+S rechnet mit besseren Geschäften im zweiten Halbjahr -Schwache China-Nachfrage: Auftragsminus beim Motorenbauer Deutz -Hamborner Reit erhöht Jahresziel für operativen Gewinn - vorsichtiger für Mieten -Beteiligungen der Indus Holding legen leicht zu

-SMA Solar schreibt im zweiten Quartal schwarze Zahlen -Zurich Insurance erzielt erneut hohen Betriebsgewinn

-Aufschub für Apple bei App-Store-Änderung in US-Gerichtsstreit -Roche erhält reguläre Zulassung in USA für Lungenkrebsmittel Gavreto -China erlaubt Gruppenreisen nach Deutschland und in andere Länder -Umfrage: Viele sehen autonomes Fahren skeptisch

-Denkfabrik: Deutschland stößt weniger Treibhausgase aus -Weniger als die Hälfte der EU-Bürger überprüft Internet-Infos -Immobilienpreise sinken kaum noch - Studie zeigt Stabilisierung -Preissteigerungen führen zu Umsatzwachstum bei Berentzen -ROUNDUP 2/Inferno im Paradies: Mindestens 36 Tote bei Feuer auf Hawaii-Insel -Premier League statt BVB: Álvarez wechselt zu West Ham United -ROUNDUP/100-Millionen-Durchbruch: Bayern mit Tottenham im Kane-Poker einig -Saarland wartet noch auf Förderhöhe für Wolfspeed

-Bahn richtet für Riedbahnsanierung Ersatzverkehr mit 150 Bussen ein -Verband: Containerreedereien bauen Flotten in Rekordtempo aus -Melitta-Gruppe steigert Umsatz deutlich

-Defekt an Schiffshebewerk in Scharnebeck - Stau auf Elbeseitenkanal -Italien: Polizei entdeckt zahlreiche Mängel bei Strandbädern°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha