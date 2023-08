Bunker Hill Mining verstärkt sich mit Hochkaräter!

Bunker Hill Mining baut aktuell seiner erste Silber-Zink-Mine in Idaho in den USA. Nun hat sich das Unternehmen mit Gerbrand Van Heerden als CFO verstärkt, der schon für Top-Firmen wie Trevali und Glencore im Einsatz war.

Schon jetzt das ist das Führungsteam von Bunker Hill Mining (0,15 CAD; US1206132037) top besetzt. Chairman Richard Williams war beispielsweise lange Jahre Vorstand bei Barrick Gold, dem zweitgrößten Goldprduzenten der Welt. Nun hat das Unternehmen den nächsten Hochkaräter in sein Management-Board berufen. So wird ab Mitte Oktober Gerbrand Van Heerden als Finanzvorstand fungieren. Er war in den vergangenen 20 Jahren schon für namhafte Unternehmen im Einsatz. So arbeitete Van Heerden beispielsweise als CFO für BMC Minerals und Trevali Mining sowie für das Zinkgeschäft von Glencore in Namibia.