HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz schwacher Aussichten für die heimische Wirtschaft rechnen die Experten der Warburg Bank zur anstehenden Quartalsberichtsaison mit mehrheitlich positiven Überraschungen der Unternehmen aus der Dax -Familie. Angesichts der extrem unwägbaren ökonomischen Situation weltweit setzten die führenden Manager in den deutschen Konzernen derzeit ihre Ziele offenbar eher konservativ an, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Deshalb dürften diesmal rund doppelt so viele Unternehmen die Erwartungen am Markt übertreffen, wie es Konzerne geben werde, bei denen Jahresziele in Gefahr sein dürften. Zu diesem Schluss kam Heider nach eigenen Angaben nach einer intensiven Durchleuchtung der von Warburg beobachteten 200 Werte.