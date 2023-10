Porsche- Aktie: Steigende Absatzzahlen sorgen für besten Tag seit Monaten

Trotz etwas schwächerer Verkäufe in den Monaten Juli und August, geprägt durch eine gestaffelte Einführung des neu aufgelegten Cayenne, hat sich das Blatt dank gesteigerter Verfügbarkeit des SUV bis Ende des Quartals stetig gewendet.

Die Aktie der Volkswagen-Tochter legte am Mittwoch zeitweise um über vier Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine Stabilisierung seiner Verkaufszahlen im dritten Quartal und eine Verbesserung der Verfügbarkeit seines SUV-Modells Cayenne signalisierte. Es war der stärkste Intraday-Gewinn seit dem 14. März.

Am Mittwoch, nach Gesprächen mit Analysten und Investoren ("pre-close call"), wurde bestätigt, dass die Auslieferungen wahrscheinlich auf dem Niveau des vergangenen Jahres lagen – knapp 73.000 ausgelieferte Autos. Währenddessen blieb die Preisgestaltung konsequent "intakt".

Porsche verfolgt langfristige Renditeziele von über 20 Prozent und investiert in Hochleistungsbatterien, E-Fuels und Software, um Gewinne zu sichern. Der Sportwagenbauer hatte zuletzt mit Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Teilen zu kämpfen, was insbesondere die Produktion seiner Elektrofahrzeuge belastet. Trotzdem verzeichnete Porsche in der ersten Jahreshälfte einen Anstieg der Auslieferungen um 15 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion