DAX und TecDAX im Aufwind: Diese Aktien sind die Gewinner und Verlierer des Tages

Positive Entwicklung bei DAX und TecDAX

MDAX und Dow Jones mit leichten Verlusten

SDAX und S&P 500 mit geringen Zuwächsen

Die heutige Börsenentwicklung zeigte eine positive Tendenz bei den Indizes DAX und TecDAX. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,28% bei 15.441,41 Punkten. Die Topwerte des Tages waren Rheinmetall mit einem Plus von 2,71%, Vonovia mit 2,16% und Airbus mit 2,05%. Auf der anderen Seite standen die Flopwerte Deutsche Boerse, Zalando und Fresenius mit Verlusten von 1,75%, 2,16% und 7,84% im Fokus. Der TecDAX schloss ebenfalls im Plus mit einem Zuwachs von 0,12% bei 3.031,01 Punkten. Die Gewinner des Tages waren SILTRONIC AG mit einem Plus von 6,18%, CANCOM SE mit 1,71% und United Internet mit 1,64%. Die Verlierer des Tages waren Kontron, Carl Zeiss Meditec und Morphosys mit Verlusten von 1,77%, 2,00% und 4,60%.Der MDAX und der Dow Jones zeigten heute eine leicht negative Entwicklung. Der MDAX schloss mit einem Minus von 1,08% bei 25.430,15 Punkten. Die Topwerte des Tages waren Befesa mit einem Plus von 2,47%, ENCAVIS mit 2,19% und United Internet mit 1,64%.Die Flopwerte des Tages waren HelloFresh, Hugo Boss und Fresenius Medical Care mit Verlusten von 2,18%, 3,60% und 17,45%. Der Dow Jones schloss mit einem leichten Minus von 0,05% bei 33.723,59 Punkten. Die Gewinner des Tages waren Amgen mit einem Plus von 2,85%, Walgreens Boots Alliance mit 1,85% und Boeing mit 1,67%. Die Verlierer des Tages waren Procter & Gamble, Coca-Cola und Chevron Corporation mit Verlusten von 1,17%, 1,20% und 3,11%.Der SDAX und der S&P 500 zeigten heute eine leicht positive Entwicklung. Der SDAX schloss mit einem Plus von 0,13% bei 12.820,97 Punkten. Die Topwerte des Tages waren SILTRONIC AG mit einem Plus von 6,18%, adesso mit 4,42% und GFT Technologies mit 3,85%. Die Flopwerte des Tages waren PATRIZIA, Morphosys und New Work mit Verlusten von 3,88%, 4,60% und 9,20%. Der S&P 500 schloss mit einem leichten Plus von 0,02% bei 4.358,92 Punkten. Die Gewinner des Tages waren Eli Lilly mit einem Plus von 3,25%, Catalent mit 2,90% und Amgen mit 2,85%. Die Verlierer des Tages waren Stryker, Zimmer Biomet Holdings und Dexcom mit Verlusten von 5,45%, 5,76% und 6,24%.