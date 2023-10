Chinas E-Auto-Marktführer BYD übertrifft Tesla erneut mit Rekordgewinn

Der chinesische E-Autokonzern BYD hat am Montag einen Rekordgewinn für das dritte Quartal bekannt gegeben, den höchsten jemals für ein Quartal erzielten Gewinn. Dabei profitierte das Unternehmen von seiner Marktführung in China – trotz schwächerer Nachfrage und verstärktem Wettbewerb.

Der Umsatz stieg in den abgelaufenen drei Monaten um 38,5 Prozent auf 162,2 Milliarden Yuan, so BYD in einer Börsenmitteilung.

Der Absatz des in Shenzhen ansässigen Elektroauto-Giganten, zu dessen Investoren Warren Buffetts Berkshire Hathaway gehört, ist trotz der Preissenkungen mehrerer Konkurrenten und der nachlassenden Nachfrage auf dem größten Automarkt der Welt weiter kräftig gewachsen.

BYD verzeichnete im dritten Quartal eine Bruttogewinnmarge von 22,12 Prozent, verglichen mit 18,73 Prozent im zweiten Quartal, wie aus einer Reuters-Analyse der Finanzdaten des Autoherstellers hervorgeht.

Im Vergleich dazu lag die Bruttomarge von Tesla, die durch aggressive Preissenkungen vor allem in China beeinträchtigt wurde, in dem im September abgeschlossenen Quartal bei 17,9 Prozent und damit unter den Prognosen der Analysten von über 18 Prozent und unter den 18,2 Prozent des zweiten Quartals.

"BYD scheint auf kurze Sicht immer noch die sicherste Wette gegenüber Tesla zu sein, da es diszipliniert ist, Volumenwachstum und Rentabilität in Einklang zu bringen", sagt Kevin Net, Leiter für asiatische Aktien bei Tocqueville Finance, gegenüber Bloomberg. "Das Unternehmen hat auch ein wachsendes Engagement in Hybriden, die in China Marktanteile gewinnen und zu höheren Margen beitragen."

BYD, das ins Ausland expandiert, brach im dritten Quartal mit einem Anstieg der Verkäufe von New Energy Vehicles (NEV) um 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 824.001 Fahrzeuge alle Rekorde, wie Unternehmensdaten zeigen. In dem Geschäftsbereich sind E-Autos und Hybridfahrzeuge zusammengefasst. Der Autohersteller verkaufte im dritten Quartal 71.231 NEVs in Überseemärkten, was einem Anstieg von 323 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zum Vergleich: Tesla verkaufte im dritten Quartal 435.000 reine Elektrofahrzeuge.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion