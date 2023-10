Dagegen sprangen die Aktien von Pinterest um 18 Prozent hoch. Die auf Fotos spezialisierte Online-Plattform überraschte mit ihrem Zwischenbericht positiv. In der Folge wurden die Titel von Bank of America frisch zum Kauf empfohlen. Die Wachstumsaussichten seien nun besser als für viele Wettbewerber, argumentierte der Experte Justin Post.

Die Berichtssaison hatte Licht und Schatten zu bieten. Dabei stand Caterpillar klar auf der Schattenseite. Die Aktien des Baumaschinen-Herstellers sackten am Dow-Ende um sechs Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang Juni ab. Die Reaktionen von Experten auf die Resultate fielen zwar gut aus, Investoren störten sich aber an der Entwicklung der Auftragslage. Sie sahen darin ein Zeichen für eine nachlassende Nachfrage.

Zwei Stunden vor Schluss bewegten sich die wichtigsten Indizes nach schwächerem Start alle leicht in der Gewinnzone. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,29 Prozent auf 33 022,89 Punkte zu. Sein Monatsminus im Oktober reduzierte er damit auf knapp 1,5 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,53 Prozent auf 4189,11 Punkte, während der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 um 0,43 Prozent auf 14 396,47 Zähler stieg.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erholung zum Wochenauftakt haben sich die US-Börsen am Dienstag nach gemächlichem Start ins Plus vorgearbeitet. Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger aber tendenziell wieder etwas mehr zurück, hieß es am Markt. Keine eindeutigen Impulse kamen von der laufenden Berichtssaison.

