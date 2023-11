Zum Abschluss der letzten Woche fanden wir aus der Wochenanalyse vom 23.10.1023 heraus keinen Anhaltspunkt für eine mittelfristige Bodenbildung (Rückblick):

Dies änderte sich im kleinen Zeitrahmen bis Dienstagmorgen etwas, denn die Tiefs liegen nun aus mehreren Sessions in Folge auf einer Schwelle und zeigen damit auf, dass unter 14.700 Punkten immer wieder Kaufinteresse zu verzeichnen war:

Doch der Mittwoch hatte hier keine neue Erkenntnisse geliefert. Wir pendelten weiter in einer übersichtlichen Tagesspanne und arbeiten an einer Bodenbildung:

Damit schloss der Monat Oktober mit rund 4 Prozent im Minus, fiel somit aus der Statistik der letzten 30 Jahre negativ heraus und könnte nun für den November neuen Schwung generieren.

Eine leicht positive Tagesbilanz an der Börse Frankfurt bringt den DAX in eine interessante Situation:

So starten wir in den Mittwoch.

DAX-Vorbörse und Big Picture

Im Big Picture ist noch lange kein Kaufsignal in Sicht. Das mittelfristige Bild zeigt aber auf, dass wir hier durchaus eine weitere Erholung annehmen können. Das starke Momentum zur Unterseite setzte sich an den letzten Tagen nicht mehr fort. Als nächster größerer Widerstand ist die Trendlinie noch weit entfernt, aber das GAP 2 aus der Vorwoche über 14.95x Punkten ein starkes Ziel:

Davor muss der Index jedoch noch GAP 1 überwinden, was seit Tagen über dem Markt als Deckel fungiert. Es ist in der Vorbörse bereits angelaufen:

Diese Stärke schauen wir uns gleich genauer im Format DAX live an.

Noch ein Blick auf die internationalen Indizes vor dem Handelsstart:

Hier ist vor allem der Nasdaq sehr stark gewesen und hat sich wie der DAX ganz leicht über die Hochs der Vortage geschoben:

Maßgeblich dürfte dafür aber die heutige FED-Sitzung sein. Was steht noch an Terminen heute an?

Termine für den Mittwoch 01.11.2023

Auf den ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt darf man heute bereits 13.15 Uhr gespannt sein. Das Hauptaugenmerk der Börsianer liegt jedoch auf der FED-Sitzung. Mit dem Ergebnis 19.00 Uhr und der Pressekonferenz 19.30 Uhr dürfte hohe Volatilität am Markt aufkommen.

Hier sind diese Daten mit allem Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen dieser Woche habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

