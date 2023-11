Aufgepasst : Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang! Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Das israelische Unternehmen konnte weder beim Gewinn noch beim Umsatz mit den Erwartungen mithalten, wie es nach US-Börsenschluss am Mittwoch bekannt gab. Im abgelaufenen Quartal fiel ein bereinigter Verlust von 55 Cents pro Aktie an, während von LSEG befragte Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 89 Cents gerechnet hatten. Der Umsatz erreichte 725 Millionen US-Dollar und damit ebenfalls nicht die antizipierten 768 Millionen US-Dollar.

In der Solarbranche zeigen sich dunkle Wolken am Horizont. SolarEdge erlebte einen heftigen Kursrutsch von bis zu 20 Prozent. Was ist passiert?

