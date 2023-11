Allerdings sind in den heute nach der US-Börsenglocke kommenden Earnings nicht die Erlöse von Taylor Swift enthalten, weil die The Eras Tour erst nach dem dritten Quartal in den AMC-Kinos anlief. Wie Barron’s berichtet, sagte CEO Adam Aron kürzlich in einem Social-Media-Beitrag, dass mehr als zehn Millionen Menschen den Konzertfilm gesehen und damit weltweit 200 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt hätten. AMC ist der Verleiher des Films.

Die Ergebnisse von AMC werden außerdem wahrscheinlich auch die Auswirkungen des anhaltenden Hollywood-Streiks zeigen, der einige potenzielle Blockbuster-Filmstarts bis ins Jahr 2024 verschoben hat. Die Gewerkschaft teilte am späten Montag mit, dass sie auf das jüngste Angebot der Studios und der Streaming-Unternehmen eingegangen, sich aber in einigen Punkten noch nicht einig sei.

Wedbush gibt sich optimistischer. AMC werde wahrscheinlich starke Q3-Ergebnisse vorlegen und sei bereit für eine Erholung des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf das Niveau vor der Pandemie, so die Analysten im Vorfeld der Zahlen. Außerdem könnte AMC als Verleiher des Konzertfilms von Taylor Swift und des kommenden Beyonce-Konzertfilms "positive Details" für Q4 liefern, so Wedbush weiter. Die Investmentbank hat das Kursziel für die AMC-Aktie vor den Earnings von 19 auf elf US-Dollar gesenkt und das neutrale Rating bestätigt. Die Titel sind im bisherigen Jahresverlauf um über 71 Prozent gefallen. Der Analystenkonsens lautet "Reduzieren" und impliziert laut Marketscreener einen Kursrückgang von über zehn Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Die AMC Entertainment Holdings Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 9,69EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion